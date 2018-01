Il Barcellona conferma le sue storiche difficoltà nella prima gara del nuovo anno e non va oltre l’1-1 nell’andata degli ottavi di Coppa del Re con il Celta Vigo. I gol li hanno realizzati il giovane Arnaiz e Pione Sisto. La notizia più lieta per i blaugrana è il ritorno di Dembélé, in campo per la prima volta dopo l’infortunio al ginocchio. Il Real Madrid passeggia e vince 3-0 con il Numancia, a segno anche Bale.

Torna in campo Dembélé.

Valverde effettua un ampio turnover anche se l’avversario, il Celta Vigo, è ostico. A casa Messi, Suarez e Iniesta che torneranno in campo domenica prossima. Dal primo minuto tocca agli ex romanisti Digne e Vermaelen, ai due portoghesi Semedo e André Gomes. Nel tridente il ‘canterano’ Arnaiz, classe 1995, Denis Suarez e Vidal. Il Celta parte forte e mette tanta paura a Cillessen, ma in contropiede il Barcellona è pericolosissimo un paio di volte prima di trovare il gol con Arnaiz (3 partite e 3 gol) che con un tiro perfetto batte il portiere avversario.

Il pareggio arriva la 31’ al termine di un’azione lunghissima e insistita. Pione Sisto sfrutta la dormita della difesa avversaria e con un tiro potente batte Cillessen, l’1-1 sarà il risultato finale nonostante le tante occasioni della ripresa. Il Barça colpisce due pali con Busquets e Sergi Roberto. Ma soprattutto nell’ultimo quarto d’ora c’è spazio per Dembélé, che magari nel return match della prossima settimana avrà ulteriore spazio.

Tris del Real con il Numancia.

In due anni con il Real Madrid Zidane ha vinto otto titoli, ha conquistato trofei in tutte le competizioni in cui ha guidato i ‘blancos’, gli manca solo la Coppa del Re; e naturalmente questo trofeo lo vuole. Con il Numancia mancavano un po’ di big, ma il successo è stato netto. Il 3-0 è forse un po’ eccessivo, ma serviva al Real che inizia il nuovo anno con il piede giusto. Bale apre dal dischetto. Nel finale di partita segnano Isco, anche lui su rigore, e Borja Mayoral. Quarti di finale in tasca.