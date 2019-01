Niente finale di Coppa d'Asia 2019 per Alberto Zaccheroni e gli Emirati Arabi Uniti. La rappresentativa allenata dall'esperto commissario tecnico italiano si è arresa in semifinale di fronte al Qatar capace d'imporsi con un perentorio 4-0. La nazionale qatariota conquista dunque l'ultimo atto della competizione continentale dove affronterà il Giappone che ha vinto il suo ultimo trofeo proprio nel 2011 con in panchina proprio Alberto Zaccheroni.

Gli Emirati Arabi Uniti di Zaccheroni travolti dal Qatar in semifinale di Coppa d'Asia

Il sogno di Alberto Zaccheroni sfuma in semifinale. La nazionale degli Emirati Arabi Uniti allenata dall'esperto allenatore emiliano classe 1953 è stata sconfitta nel penultimo atto della Coppa d'Asia 2019 dal Qatar. Troppo forte la rappresentativa del Paese che ospiterà i prossimi Mondiali, capace d'imporsi per 4-0. Match in discesa già nel primo tempo grazie al vantaggio di Khoukhi, con la complicità del portiere avversario, e al raddoppio di Almoez. Nella ripresa poi le reti di Al Haydos e nel recupero di Hamid Isameil per chiudere i conti e sancire l'eliminazione degli Emirati Arabi Uniti che non riescono dunque a realizzare il sogno di una finale davanti al proprio pubblico.

La finale della Coppa d'Asia 2019 sarà Giappone-Qatar

In finale ci sarà invece l'eccezionale Qatar che in questa edizione ha sempre vinto e senza mai subire gol. La nazionale guidata da Felix Sanchez affronterà venerdì il Giappone ad Abu Dhabi in quella che sarà la sua prima storica finale nella competizione dove non si era mai spinta oltre i quarti (2000 e 2011). I Blue Samurai invece andranno a caccia del quinto titolo. L'ultimo è arrivato nell'edizione del 2011, disputata proprio in Qatar, grazie alla vittoria in finale sull'Australia. In quell'occasione a guidare la nazionale giapponese c'era proprio Alberto Zaccheroni. Zaccheroni che ora valuterà il suo futuro con la Federcalcio degli Emirati Arabi Uniti.