Termina ai quarti di finale la corsa della Cina di Marcello Lippi alla Coppa d'Asia 2019: la selezione cinese è stata battuta per 3-0 dall'Iran di Carlos Quieroz, che ha raggiunto il Giappone nella prima semifinale. Le reti di Mehdi Taremi, Sardar Azmoun e Karim Ansarifard hanno messo ancora più in evidenza la differenza fra le due nazionali, già consistente: a complicare le cose per la squadra dell'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana ci ha pensato la sua difesa, che ha fatto dei regali alquanto imbarazzanti agli avversari portando la partita sulla strada del monologo.

L'Iran è una delle favorite e ha liquidato senza affanni la squadra di Marcello Lippi, che ha chiuso in malo modo così la sua esperienza alla guida della nazionale cinese: ora se la dovrà veder con il Giappone in semifinale. Dopo cinque partite la squadra di Queiroz non ha ancora subito gol mentre per l'attaccante Rubin Kazan, Azmoun, è il quarto sigillo nel torneo. La nazionale cinese ha raggiunto i quarti chiudendo al secondo posto il suo girone e aver eliminato la Thailandia negli ottavi: volge al termine il ciclo con l'allenatore di Viareggio ma non è chiaro cosa succederà nell'imminente futuro.

La nazionale iraniana è passata in vantaggio al 18′ con Mehdi Taremi, che ha toccato in rete l'assist di Sardar Azmoun: il calciatore numero 20 ha anticipato il difensore cinese e poi ha servito su un piatto d'argento il pallone al suo compagno di reparto. Al 31′ il raddoppio con lo stesso Azmoun, che ha approfittato dell'ennesimo errore della difesa cinese e dopo aver saltato il portiere ha segnato senza problemi. La rete è stata rivista al VAR dall'arbitro qatariota Al-Jassim Abdulrahman senza conseguenze. Nella ripresa la squadra di Queiroz ha amministrato e nel finale ha chiuso i giochi con Karim Ansarifard.