L'Atletico Paranaense ha vinto la Copa Sudamericana 2018 battendo ai calci di rigore per 4-3 l'Atletico Junior e ha scritto per la prima volta il suo nome nell'albo d'oro nelle competizioni dell'America Latina. Sono stati protagonisti della cavalcata della squadra brasiliana due calciatori conosciuti in Europa: Jonathan, ex terzino di Inter e Parma, e Lucho Gonzalez, ex centrocampista di Porto e Marsiglia. Dopo il pareggio per 1-1 nell'andata a Barranquilla, una gara molto divertente e ricca di colpi di scena, anche all'Arena da Baixada di Curitiba i 90′ si sono conclusi con il medesimo risultato e per decidere chi dovesse alzare il trofeo ci sono voluti i supplementari e i rigori. Ora l'Atletico Paranaense andrà a sfidare il River Plate, vincente della Copa Libertadores 2018, per la Recopa Sudamericana 2019 a inizio anno in doppia finale e i campioni in carica della Coppa J. League per Copa Suruga Bank, una competizione calcistica organizzata dalla CONMEBOL e dalla JFA.

Teofilo risponde a Pablo: ancora 1-1

La squadra di Tiago Nunes è partita subito molto forte e si è fatta vedere spesso dalle parti di Sebastian Viera ma gli avanti del Furacão non si sono fatti notare per la buona mira. Dopo un pericoloso tiro di Renan Lodi, sventato dal portiere del Junior, ecco il vantaggio per l'Atletico Paranaense: proprio come nella gara d'andata è Pablo a trovare la via della rete dopo aver scambiato molto bene con Raphael Veiga. Si tratta del 18° goal del 2018 per la punta brasiliana, il quinto in questa Sudamericana, che ha insaccato con un tiro non irresistibile ma molto efficace. Rete nata da un rimpallo che ha permesso al centravanti Rubro-Negro di triangolare con il compagno e andare a puntare Viera.

Al minuto 58′ è arrivato il pareggio dell'Atletico Junior con un colpo di testa di Teófilo Gutiérrez che ha deviato il corso del pallone di una deviazione volante di Jefferson Gómez su azione d'angolo. È bastata un'occasione all'ex River Plate per infilare la palla alle spalle di Santos e riportare in equilibrio la sfida. Los Tiburones hanno preso coraggio subito dopo il goal e sono andati vicinissimi al raddoppio con Luis Dias, Gabriel Fuentes e lo stesso Teofilo ma è mancata la stoccata finale.

Parità dopo 120′: ai rigori trionfa il Furacão

I tempi regolamentari si sono chiusi in parità e nell'extra-time sembrano partire meglio i brasiliani ma è l'Atletico Junior ad andare vicinissimo al punto della vittoria: la squadra di Julio Avelino Comesana ha chiesto a gran voce un calcio di rigore nel primo tempo, non concesso, e poi ne ha sbagliato uno nella seconda parte con Jarlan Barrera. Dopo i 120′ sono arrivati i tiri dagli 11 metri e a trionfare è l'Atletico Paranaense grazie al punto della vittoria messo a segno da Thiago Heleno e in virtù degli errori di Teofilo Gutierrez e Gabriel Fuentes.

Per il Furacão è la prima vittoria a livello internazionale: la squadra di Curitiba aveva raggiunto la finale di Coppa Libertadores nel 2005, perdendo con il San Paolo, e una semifinale proprio Coppa Sudamericana nel 2006, quando venne eliminato dai messicani del Pachuca. Prosegue la tradizione delle finali di Copa Sudamericana con le definizioni ai rigori, che hanno visto vincere sempre la squadra locale: Boca 2005, Independiente 2010, Santa Fe 2015 e Atlético Paranaense 2018. Quella di quest'anno è l'ultima edizione con la doppia finale: dal prossimo anno gara unica e la sede designata è Lima.