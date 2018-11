Non c'è pace per la Copa Libertadores 2018 con la finale di ritorno più movimentata di sempre. Dopo gli incidenti nei pressi del Monumental che hanno indotto la federcalcio a non disputarla lo scorso sabato, adesso si è scelta una sede esterna, un campo neutro, il Santiago Bernabeu di Madrid. Tutti d'accordo? Nemmeno per sogno, perché come si evince dalle ultime indiscrezioni, il Boca non avrebbe dato ancora il proprio consenso.

Il Boca Juniors non avrebbe dato ancora il suo lasciapassare, necessario a giocare al Bernabeu il return-match contro il River. Che gli Xeneizes avessero presentato un ricorso contro la decisione della Conmebol di giocare questa partita non è certo un mistero, così come non lo è il fatto che il massimo organismo sudamericano abbia risposto negativamente alla richiesta. Eppure c'è sempre un ultimo dubbio perché si giochi al cento per cento.

Gli xeneizes non mollano però la presa: adesso c'è un nuovo sviluppo rappresentato da un altro comunicato in cui il Boca afferma di non essere d'accordo con le argomentazioni dei giudici. Proprio per questo motivo il club è intenzionato a portare la questione davanti alla corte d'appello della Conmebol prima ed eventualmente al TAS poi. I tribunali dunque potrebbero diventare gli ultimi giudici di una vicenda oramai giocata a carte bollate.

Gli Xeneizes, in sostanza, vorrebbero la vittoria a tavolino in seguito ai gravi fatti accaduti prima della partita al Monumental. Una richiesta che era già nata nelle ore successive agli incidenti e poi ribadita quando i due club si erano riuniti con la Conmebol per decidere date e stadio in cui giocare. Prima della partita erano stati aggrediti i giocatori mentre si stavano accingendo a raggiungere lo stadio del River Plate e il lancio di lacrimogeni e i vetri infranti del pullmann avevano messo diversi giocatori ko sia psicologicamente che fisicamente.