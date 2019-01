L'ultima finale della Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors è stata contaminata da atti di violenza terribili che hanno portato a spostare la gara di ritorno dall'Argentina al Santiago Bernabéu di Madrid. La Superfinal giocata in Spagna ha lasciato un precedente importante all'interno della CONMEBOL per l'edizione di quest'anno e sono stati apportato alcuni cambiamenti significativi in materia di sicurezza. Dall'edizione di quest'anno non sarà più possibile eseguire coreografie con bandiere giganti che coprono interi settori di stadio e il prossimo obiettivo, dal 2021, è quello di numerare i posti sui biglietti e ridurre il numero di tifosi in piedi nelle aree degli stand, ma non è chiaro se sarà vietato oppure no. Il nuovo regolanti sulla sicurezza della CONMEBOL, che può essere trovato sul sito del massimo ente del calcio sudamericano, ha aumentato da 18 a 21 gli oggetti che non possono entrare negli stadi per le partite di Copa Libertadores e Copa Sudamericana quest'anno e in futuro.

I più importanti sono i divieti sulle bandiere di grandi dimensioni, dove verranno effettuati rigorosi controlli: a partire dal 2019 sono vietate le bandiere di grandi dimensioni (1,50 x 1 metro) e bastoni per l'ormeggio, soprattutto quelle con i tubi in PVC (policloruro di vinile). Ci saranno controlli a tutti gli accessi allo stadio per impedire di portare oggetti pericolosi o fuori normativa. Ci sono state restrizioni anche per i fumogeni, comunemente usati dalle tifoserie brasiliane.

Inoltre la CONMEBOL vuole che dal 2021 i club possano permettere l'acquisto dei biglietti online e che questi consentano di identificare gli spettatori attraverso i loro documenti di identità. Ecco cosa dice il regolamento: "Capitolo VII. Divieti e condizioni di ingresso e di permanenza pubblica. Articolo 25, divieti".