La finale di Copa Libertadores 2018 è molto più di una partita di calcio. Basta dare un'occhiata ai 50mila e passa spettatori che hanno gremito gli spalti della Bombonera per l'allenamento del Boca Juniors mentre l'altra metà del cielo di Buenos Aires trepida per il River Plate. Storia, tradizione, passione, rivalità sportiva: il paese si fermerà ancora per un pomeriggio dopo il 2-2 dell'andata. Al Monumental il fischio d'inizio è in programma alle 17, le ore 21 in Italia secondo il fuso orario: per chi l'ha visto e per chi non c'era l'appuntamento è su DAZN, che trasmetterà in diretta streaming l'evento clou del footbal sudamericano. L'evento più atteso di sempre perché per la prima volta il confronto tra le due anime del calcio argentino avviene in finale e alla squadra vincitrice, oltre alla gioia e alla grande soddisfazione, andrà anche un premio di 6 milioni di dollari (5 milioni e 290 mila euro) messo in palio dalla Federazione, la Conmebol.

in foto: River–Boca è la finale di ritorno di Copa Libertadores 2018. All’andata, dopo il rinvio per la pioggia, finì 2–2

Il regolamento della finale di Copa Libertadores 2018

Il Super Clasico attribuirà il trofeo che equivale alla Champions League europea. Chi lo vincerà? Bella domanda. Il regolamento dice che in caso di pareggio si andrà avanti coi supplementari e poi coi calci di rigore: una sfida vissuta sul filo dell'agonismo, del cuore caldo e della mente fredda, fino all'ultimo spasimo perché in palio c'è molto più di una Coppa. Ci sono onore e orgoglio, c'è la voglia d'impugnare lo scettro del calcio sudamericano e lasciare nell'ombra gli avversari di una vita. Il conto alla rovescia sta per terminare, a scandire l'attesa spasmodica ci sono anche i pronostici: quelli ufficiali delle agenzie di scommesse e quelli che fanno appello ai poteri occulti. Da impazzire.

Il pronostico dei maghi, chi vince tra River e Boca?

Il quotidiano argentino Diario Popular ha fatto letteralmente le carte, consultato i tarocchi per sapere quale sarà la squadra che alzerà la Copa e le braccia al cielo. Qual è stato il responso dei 7 maghi chiamati in causa? Il bilancio è stato di 5-2, ovvero la maggioranza ritiene che sarà il River Plate a prevalere sul Boca Juniors.

Le quote delle agenzie di scommesse sul Super Clasico

Dai maghi ai bookmakers: le agenzie di scommesse tengono in bilico l'esito del match ma confermano la linea di tendenza dei pronostici. Ago della bilanca dalla parte della formazione di Marcelo Gallardo, lo rivelano le quotazioni basse date per la vittoria del River (1.55 volte la posta o al massimo 2.15) rispetto al successo del Boca (da un minimo di 2.40 volte la posta a un massimo di 3.80). Pure questo fa parte del Super Clasico.