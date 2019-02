Il sorteggio per le semifinali della Copa del Rey ha tirato fuori la bomba: le gare che decideranno quali squadre si giocheranno la finale sono Real Betis-Valencia e Barcellona-Real Madrid. Sorrisi calmi tra i diversi rappresentanti delle quattro squadre presenti al sorteggio: questi solo i club sopravvissuti ad una coppa che è iniziata con 83 competitor e man mano ha aumento le illusioni di chi è riuscito a superare i turni e le diverse difficoltà. Chiaramente a rubare l'occhio c'è il Clasico tra le due rivali di sempre che si ritrovano di nuovo nella competizione dopo cinque anni: l'ultima volta era la fine del 2014.

Blancos e blaugrana si affrontarono al Mestalla di Valencia quando il Real Madrid, guidato in quel periodo da Carlo Ancelotti, vinse per 1-2 grazie ad una strepitosa cavalcata di Gareth Bale che decise la gara. Il Barça, che era già caduto nel 2011 con un goal di Cristiano Ronaldo, in quell'occasione tornò a perdere una finale con l'eterno rivale. Questo sarà il numero classico 35 nella storia della Copa del Rey e Il bilancio delle vittorie è favorevole al Barça: 15 vittorie catalane mentre il Real Madrid ha vinti 12 volte. Nelle restanti sette gare il risultato è stato di parità. Sarà l'ottava volta che si misureranno in una eliminatoria con doppio turno in semifinale.

Betis e Valencia si sono incontrate 16 volte in questa competizione. Il bilancio è, chiaramente, favorevole alla squadra valenciana, che nelle otto gare di eliminatoria ha avuto la meglio in sette occasioni. L'ultimo incrocio in Copa del Rey risale a 11 anni fa.

Le date: due Clasico in 4 giorni

La prima gara del Clasico si giocherà mercoledì 6 febbraio alle 21:00 mentre Betis-Valencia si disputerà giovedì 7, sempre alla stessa ora. Le partite di ritorno si giocheranno il 27 e il 28 di febbraio anche se le date non sono ancora definitive e potrebbero essere modificate. Questo abbinamento significa che si giocherà due volte il Clasico al Santiago Bernabéu in soli quattro giorni, dal momento che il ritorno della Copa del Rey ci sarà il 27 febbraio e quattro giorni verrà disputato il ritorno di Liga per il giornata numero 26 (2 marzo).