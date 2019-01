Sono stati sorteggiati questa notte i gironi della Copa America che si disputerà questa estate in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio: la cerimonia si è tenuta presso la Ciudad de las Artes di Río de Janeiro e ha visto la presenza di grandi ospiti, tra cui anche due conoscenze della nostra Serie A come Cafù e Javier Zanetti. Saranno tre i gironi che vedranno classificarsi per i quarti di finale le prime, le seconde e le due migliori terze. Oltre alle dieci classiche squadre sudamericane, parteciperanno anche due nazionali asiatiche: il Qatar, all'esordio assoluto nella competizione; e il Giappone, già invitato nell'edizione del 1999, conclusa con un solo pareggio e due sconfitte.

Il Brasile è stato sorteggiato nel Gruppo A con Perù, Venezuela e Bolivia, un girone piuttosto semplice per la nazionale ospitante. L'Argentina se la vedrà nel Gruppo B con la Colombia, in quello che sarà lo scontro stellare della fase a gironi; il Paraguay e il Qatar. Il Gruppo C vedrà l'Uruguay confrontarsi con il Cile, campione in carica, il Giappone e l'Ecuador. La partita di apertura del torneo si giocherà al Morumbi Stadium di San Paolo venerdì 14 giugno e vedrà la nazionale di casa affrontare la Bolivia. L'Argentina farà il suo debutto contro la Colombia mentre l'Uruguay giocherà la sua prima gara contro l'Ecuador. La nazionale che detiene il titolo di campione, la Roja di Reinaldo Rueda, giocherà la sua prima partita contro il Giappone.

GIRONE A: Brasile, Bolivia, Venezuela, Perù

GIRONE B: Argentina, Colombia, Paraguay, Qatar

GIRONE C: Uruguay, Ecuador, Giappone, Cile

Le sedi del torneo

Questi sono gli stadi che ospiteranno il torneo: il Maracana di Rio de Janeiro, il Morumbi di San Paolo, l'Arena Corinthians di San Paolo, il Mineirão di Belo Horizonte, l'Arena do Gremio di Porto Alegre e la Fonte Nova Arena di Salvador de Bahía.