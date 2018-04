Pasqua amara per Antonio Conte. Contava solo vincere per il Chelsea nel derby contro il Tottenham, vero e proprio spareggio per il quarto posto e dunque per la qualificazione alla prossima Champions League. E invece è arrivata una pesantissima sconfitta interna per i Blues che dopo essersi illusi con la rete di Morata, sono stati travolti dagli Spurs grazie ai gol di Eriksen e Alli (doppietta). Un risultato storico per la squadra di Pochettino che torna a vincere allo Stamford Bridge dal 1990, e blinda l'ultimo posto valido per la Champions salendo a più 8 sul Chelsea.

Morata illude Conte, Eriksen gela i Blues

E pensare che il pomeriggio del Chelsea era iniziato nel migliore dei modi. Ottima partenza dei padroni di casa che si sono ritrovati in vantaggio alla mezz'ora con Morata. Settimo gol di testa per l'ex di Juve e Real abile a sfruttare un'uscita da incubo di Lloris. Nel finale del primo tempo è arrivata la doccia fredda con il Tottenham che è riuscito a trovare il pari con una prodezza di Eriksen: conclusione velenosa e potente del centrocampista dai 25 metri e Caballero beffato.

Alli show, Chelsea al tappeto

Nella ripresa il Blues hanno accusato il colpo e dopo aver rischiato su Son, disinnescato da un grande intervento di Caballero, è arrivato il meritato gol del vantaggio degli ospiti. Ancora una prodezza, questa volta di Dele Alli: lancio con il contagiri di Dier, e l'attaccante di Pochettino dopo uno stop eccezionale ha spedito il pallone nel sette. Giornata incorniciare per il talento degli Spurs, che con un destro dal limite poco dopo chiude i conti per il definitivo 3-1.

L'Arsenal batte lo Stoke nel segno di Aubameyang

Giornata da dimenticare per il Chelsea e per Antonio Conte che vivrà sicuramente giorni difficili, con le voci sul suo possibile addio che troveranno nuova linfa in questa debacle. E i campioni in carica dovranno guardarsi anche le spalle. Attenzione anche all'Arsenal che nella prima sfida del pomeriggio ha superato lo Stoke City con un perentorio 3-0, con i gol di Aubameyang (doppietta) e Lacazette. 5 i punti di distacco tra i Blues e i Gunners.

Classifica Premier League

Manchester City 84, Manchester United 68, Liverpool 66, Tottenham 64, Chelsea 56, Arsenal 51, Burnley 46, Leicester 43, Everton 40, Bournemouth, Watford 37, Newcastle 35, Brighton 34, West Ham 33, Swansea, Huddersfield 31, Crystal Palace 30, Southampton 28, Stoke 27, WBA 20.