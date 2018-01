Ci risiamo. Volano parole grosse tra Josè Mourinho e Antonio Conte. Il manager dello United e quello del Chelsea non se le mandano a dire, in un nuovo duello a distanza che conferma che i rancori del passato sono tutt'altro che dimenticati. Tutto è nato dalle parole dello Special One che, rispondendo a una domanda della stampa sui suoi atteggiamenti più compassati in panchina, aveva detto di non essere più un allenatore "che fa il pagliaccio a bordocampo".

Conte e Mourinho, volano gli stracci.

Impossibile non leggere nelle parole di Mou un riferimento all'atteggiamento in panchina di Conte, criticato già a più riprese in passato dal portoghese. Ecco allora che, la risposta dell'attuale manager del Chelsea non si è fatta attendere. In conferenza stampa, il salentino non ha usato troppi giri di parole: "Magari stava parlando di com'era lui in passato..Deve pensare a come era in passato, alle volte qualcuno dimentica cosa aveva detto prima. A volte c'è come… una "demenza senile"". Conte infastidito dai commenti di Mou? Ecco cosa pensa l'ex Juve: "C'è una persona che continua a guardare qui. Se ne è andato, ma continua a guardare qui".

Conte ne ha anche per Wenger.

La polemica è dunque servita, ancora una volta tra i due colossi della panchina che nella scorsa stagione sono addirittura entrati in rotta di collisione al limite dello scontro fisico in campo. E Conte ne ha per tutti, anche per Wenger lamentatosi dell'arbitraggio dopo Arsenal-Chelsea 2-2: "Se Arsene riguarderà la partita, si renderà conto di essere stato molto fortunato con le decisioni arbitrali. Se volessi, potrei parlare delle decisioni arbitrali per un mese ma non voglio farlo perché vanno rispettate. Alle volte Wenger dimentica che nelle ultime partite contro l'Arsenal abbiamo chiuso in 10 uomini".

Le voci di calciomercato su Simeone al Chelsea, Conte sbotta.

In conclusione anche una battuta per i giornalisti e in particolare sulle voci relative al possibile avvicendamento con Diego Simeone sulla panchina dei Blues nella prossima stagione. Conte spegne i rumours così: "Già dopo la prima partita di campionato col Burnley si diceva che il Chelsea cercasse il mio sostituto, dovreste provare a lavorare e fare del vostro meglio"