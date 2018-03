Al contrario di quanto accaduto in Serie A, nella giornata contraddistinta dalla tragica notizia della morte di Davide Astori, in Premier League si sono giocate le partite in programma per la 29a giornata. Occhi puntati sul big match tra il Manchester City e il Chelsea di Antonio Conte. Il manager salentino, in compagnia di tutto il suo staff, ha indossato una fascia nera in segno di lutto per la scomparsa del capitano della Fiorentina, giocatore che Conte ha avuto modo di allenare durante la sua esperienza in azzurro.

Morte Astori, Conte con il lutto al braccio in City-Chelsea.

La morte di Davide Astori, probabilmente per un arresto cardiocircolatorio in quel di Udine a poche ore dalla sfida tra l'Udinese e la Fiorentina, ha colpito profondamente l'allenatore del Chelsea. Conte e tutto il suo staff in occasione del big match in casa del Manchester City hanno indossato una fascia nera al braccio in segno di lutto, per ricordare così lo sfortunato giocatore deceduto prematuramente.

Conte e Alonso ricordano Astori.

Poco prima del fischio d'inizio di City-Chelsea, Conte ha voluto ricordare così Astori che ha avuto modo di conoscere durante la sua avventura sulla panchina dell'Italia. Il difensore però non rientrò nella lista dei convocati per Euro 2016, nonostante la stima del manager dei Blues che ha dichiarato: "Quella di Astori è una tragedia: una notizia orribile. E' difficile per me in questo momento commentare. In Nazionale l'ho allenato: un difensore molto forte e un gran professionista". E anche l'ex compagno di Astori alla Fiorentina, Alonso esterno della squadra di Conte ha dedicato all'amico un pensiero sui social: "Ricorderò per sempre tutte le partite giocate al tuo fianco. Riposa in pace grande"

A post shared by Marcos Alonso (@marcosalonso28) on Mar 4, 2018 at 6:28am PST

Guardiola consola Conte con un abbraccio.

Antonio Conte è entrato in campo all'Etihad dunque tutt'altro che felice. Ecco allora che al momento dei saluti con l'allenatore avversario Guardiola, quest'ultimo non si è limitato alla classica stretta di mano. Un abbraccio affettuoso da parte del catalano al manager italiano per consolarlo anche alla luce della brutta notizia relativa alla morte di Astori.

Il Manchester City batte il Chelsea, scambio di consegne tra Conte e Guardiola.

All'insegna del più classico dei "The show must go on", City e Chelsea si sono affrontate poi sul campo e ad avere la meglio è stata la squadra di casa. Decisiva dopo un primo tempo bloccato, una rete in avvio di ripresa di Bernardo Silva servito dal suo omonimo David. Ulteriore allungo in classifica per i Citizens sempre più primi e con le mani sul titolo con un vantaggio di 18 punti sulla momentanea seconda della classe Liverpool. 4° ko esterno consecutivo per i Blues che perdono terreno dal Tottenham e dalla zona Champions