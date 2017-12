Vidal lo vorrei sempre con me. Non parlo dei giocatori delle altre squadre, non credo sia giusto specie se si cerca di accostarli a noi. Ma Arturo è un calciatore fantastico, ho grande rispetto per lui, abbiamo trascorso insieme molti anni alla Juve.

Antonio Conte chiama Arturo Vidal al Chelsea. Il manager del club londinese ha lanciato un messaggio, neanche troppo velato, al suo ex calciatore e dopo la vittoria di ieri dei suoi sul Brighton per 2-0 che ha portato i Blues a -1 dal Manchester United secondo in classifica.

L'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana avrebbe desiderato maggiori rinforzi, soprattutto a centrocampo e in attacco, già ad agosto e spera che nella sessione invernale, ormai alle porte, possa arrivare qualche uomo per poter lanciare l'assalto alla vetta.

Conte vuole Vidal al Chelsea.

Il tecnico del Chelsea non ha mai dimenticato l'importanza di Arturo Vidal nella sua prima Juventus e ha sempre manifestato una grande ammirazione per il centrocampista che oggi indossa la maglia del Bayern Monaco. Dopo la vittoria in Premier dei Blues sul Brighton, firmata da Morata e Alonso, anche loro ex della Serie A, Antonio Conte ha lanciato messaggi ammiccanti al centrocampista cileno.

Conte chiama Vidal: 15 milioni a stagione.

Secondo il quotidiano cileno La Cuarta il binomio Arturo Vidal-Antonio Conte, eccezionale ai tempi della Juve, potrebbe ricomporsi all'ombra di Stamford Bridge. In Cile si parla di una telefonata con cui Conte avrebbe convinto il centrocampista a lasciare Monaco in estate per trasferirsi a Londra. Per lui sarebbe pronto un quadriennale e un contratto faraonico da 15 milioni di euro a stagione.