È andata come in tanti avevano previsto: il Consiglio di Lega che era stato convocato dopo il rinvio di Juventus-Inter e delle altre partite del 26° turno della Serie A non ha portato a nessuna decisione. In settimana si terrà un'assemblea straordinaria per provare a risolvere la situazione e trovare una scelta precisa. Alla riunione hanno partecipato il presidente della Lega Dal Pino, l'ad De Siervo, Maurizio Casasco (consigliere), Alessandro Antonello (Inter), Stefano Campoccia (Udinese), Luca Percassi (Atalanta), Scaroni (Milan), Lotito (Lazio) e Marotta (Inter).

C'è un clima molto pesante intorno al calcio italiano e le fazioni si stanno formando in maniera piuttosto netta: da un lato c'è la Juventus, che ha caldeggiato fin da subito con i vertici della Lega Calcio il rinvio delle gare a porte chiuse di questa giornata, e al suo fianco si sono schierati l'Udinese, il Milan e il Genoa. Sull'altro fronte, ovvero quello contrario ai ai rinvii, c'è l'Inter con Brescia e Fiorentina.

La situazione di Atalanta-Lazio

A questo bel quadretto potrebbe aggiungersi anche un'altra situazione piuttosto comoda: l'Atalanta nelle prossime ore chiederà di anticipare la sfida contro la Lazio di sabato sera a venerdì per 24 ore in più di tempo per preparare la sfida di Champions League contro il Valencia ma questa soluzione non piacerebbe molto al club capitolino e potrebbe aprirsi un'altra faida interna alla Lega.

Il caso Verona: non sa ancora se giocherà domani

Dulcis in fundo c'è il Verona, che non sa ancora se giocherà o meno domani a Genova. La Regione Liguria sta istituendo un protocollo anti Coronavirus che prevederebbe lo svolgimento della partita a porte chiuse ma non è ancora certo lo svolgimento. La squadra di Juric nel pomeriggio viaggerà per la Liguria ma non sa se scenderà in campo.