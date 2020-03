La riunione d'urgenza in Consiglio di Lega s'è risolta con un nulla di fatto. Era difficile ipotizzare che, anche alla luce del botta e risposta tra l'ad Marotta e il presidente Dal Pino, nel confronto odierno si potesse trovare una soluzione all'emergenza rinvii che s'è acuita con la decisione di differire al 13 maggio il big match scudetto (Juventus-Inter) e altri quattro incontri della 26sima giornata.

Troppo teso il clima per "fumare il calumet" della pace e ritrovare quella concordia (d'interessi) venuta meno nelle ultima ore. Ecco perché non è stato possibile né individuare una soluzione alternativa né per evitare il rischio che nel prossimo turno saltino altre 4, forse 5 gare né per discutere dei (possibili) recuperi per adesso in programma il 13 maggio (data che, se ribadita, comporterebbe lo spostamento della finale di Coppa Italia). Appuntamento rimandato a mercoledì prossimo per sbrogliare la matassa e ripartire perché la situazione è tale che "bere o affogare" è forse l'unica alternativa che resta per tutti. Piaccia o meno.

Nell'intervista a Sky Sport, il presidente del Lecce e consigliere in Lega, Saverio Sticchi Damiani, ha però svelato anche qual è la linea intorno alla quale le parti stanno provando a trovare una soluzione comune. Quale? Modificare ancora la data rispetto a quella individuata (13 maggio).