Semifinale di Champions allo stadio Olimpico. Dopo il 5-2 subito nella gara di andata ad Anfield Road, la Roma è chiamata all'impresa per ribaltare risultato dell'andata e pronostici conquistando la qualificazione alla finale di Kiev. Quante possibilità hanno i giallorossi di realizzare quel che sembra una ‘missione impossibile? Sconfitta per 4-1 a Barcellona, nessuno avrebbe pensato che nella Capitale la squadra di Eusebio Di Francesco potesse eliminare Messi e i catalani. Invece, è successo… ed è forse questa la migliore risposta: crederci e dare tutto, non arrendersi fino all'ultimo assalto proprio come accadde con Manolas che siglò la rete del 3-0 e spinse i giallorossi verso la semifinale.

Oggi come allora, quell'esito secco (3 gol di scarto) potrebbe essere sufficiente ma con quali (altri) risultati i capitolini potrebbero eliminare i Reds e poi fare rotta verso l'Ucraina per affrontare una delle squadre più forti del calcio europeo? Ecco le differenti combinazioni per vivere un'altra notte magica e fare la storia