Commozione cerebrale. E' l'esito dei controlli diagnostici ai quali è stato sottoposto Loris Karius al Massachusetts General Hospital, come anticipato da Espn. Il portiere del Liverpool, a Kiev protagonista in negativo della finale di Champions League contro il Real Madrid (due errori decisivi che regalarono la Coppa alle merengues), è stato visitato a Boston e il report medico ha confermato che la gomitata ricevuta da Sergio Ramos in uno scontro di gioco s'è rivelata fatale al punto da influenzarne la prestazione nella fase cruciale del match. Il comunicato ufficiale diffuso dalla struttura ospedaliera ha fugato ogni dubbio al riguardo.

Dopo aver rivisto con attenzione la partita e dopo aver integrato il tutto con i dettagli, i sintomi e le sensazioni di Karius, dopo un'analisi accurata e oggettiva, possiamo sostenere che Karius abbia subito una commozione cerebrale – si legge nella nota -. Al momento della nostra valutazione i sintomi residuali e i segni oggettivi hanno suggerito che il fatto che sia esistita una disfunzione visiva e spaziale immediatamente dopo l'evento traumatico. Questa disfunzione si può essere protratta nel tempo ed è possibile che abbia condizionato la prestazione dell'atleta.

Cosa significa? Secondo il parere dei dottori Ross Zafonte e Lenore Herget (entrambi specialisti nella valutazione di colpi in testa subiti dagli sportivi) quella botta ricevuta pochi minuti prima è stata la causa dell'incredibile svarione che servì a Benzema la palla del momentaneo vantaggio (nel rimetterla in gioco, l'estremo difensore la passò all'avversario che era nei pressi). Una ‘papera' clamorosa che fece il paio con l'incertezza palesata anche in occasione della rete del 3-1 siglata da Gareth Bale: un tiro dalla distanza non irresistibile sul quale l'estremo difensore dei Reds sbagliò del tutto l'intervento.