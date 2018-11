Come sta Walter Mazzarri? Il malore che lo ha costretto a qualche giorno di riposo e ad accertamenti, per fortuna, ha portato solo un po' d'apprensione. Il tecnico è stato sì sospeso dal proprio incarico in via precauzionale (fino a quando non arriverà il via libera da parte dello staff medico) ma sta bene e ha voluto dare un segnale al gruppo, a tutto l'ambiente alla vigilia della gara con il Cagliari che il Toro giocherà lunedì sera in posticipo. L'allenatore s'è presentato, camminando ‘con le proprie gambe', al Fidelfia sia per salutare i giocatori (in partenza per la Sardegna) sia per un breve incontro con il presidente, Urbano Cairo, tornato in città per sincerarsi di persona delle condizioni del tecnico.

Quando potrà tornare in panchina? Fosse per Mazzarri, seguirebbe la squadra anche domani… ma lo stop dei medici è impossibile da aggirare e allora se le analisi e i test approfonditi non mostreranno una situazione di salute stabile difficilmente potrà accomodarsi di nuovo in campo. Al suo posto lo farà il vice, Nicolò Frustalupi. Quanto al tecnico granata, avrà così modo di togliere il piede dall'acceleratore e ritrovare un po' di serenità.

Le probabili formazioni di Cagliari-Torino

Come arrivano Cagliari e Torino al posticipo di lunedì sera alle 20.30? I rossoblù hanno raccolto finora 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte) mentre i granata hanno 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

Cagliari (4-3-1-2) : Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Lykogiannis; Ionita, Bradaric, Barella; Castro; João Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Lukic, Meité, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Frustalupi.

La diretta tv e in streaming sulla piattaforma Sky

Dove sarà possibile vedere la partita Cagliari-Torino? Sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 satellite, 373 digitale terrestre) e Sky Sport (251). La gara sarà visibile anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go.