Come sta Marco Borriello? Ce la farà l'attaccante della Spal a rientrare per questo finale di stagione? Il tecnico, Semplici, potrà contare su di lui per lo sprint salvezza? Tutte domande che scaturiscono dalle voci sull'infortunio del calciatore: dal 4 aprile scorso un problema muscolare lo ha bloccato, costringendolo a saltare ben 4 gare. Un'annata sfortunata per la punta 35enne che invece nello scorso campionato risultò determinante con le sue reti tra le fila del Cagliari. Basta dare un'occhiata alla cronologia delle sue indisposizioni per avere conferma di quanto la malasorte sembra essersi accanita contro di lui.

Quello attuale è il terzo stop in stagione: il primo fu di 15 giorni e avvenne a ottobre scorso (2 match saltati); il secondo a fine dicembre ed è stato il più tormentato considerati i giorni necessari per rimettersi in sesto (ben 94, fino all'inizio di aprile) e il numero d'incontri saltati (12) per un problema alla schiena; adesso il fastidio muscolare al polpaccio che ne frenato ancora una volta il ritorno in campo. Ed è stato lo stesso calciatore a chiarire la propria posizione postando su Instagram un messaggio corredato di foto che mostra il referto degli esami diagnostici sostenuti.

Solo per fare chiarezza, quella che vi mostro è l’esito dell’ultima risonanza magnetica che certifica il mio infortunio dal lontano dicembre. È giusto che si sappia la verità onde evitare strumentalizzazioni sulla mia persona. Spero di rientrare in tempo per poter dare il giusto apporto alla squadra per una meritata salvezza.

Annata sfortunata. La stagione di Marco Borriello non è stata particolarmente esaltante nonostante fosse iniziata sotto buoni auspici. Sua la rete segnata alla seconda giornata di campionato nella vittoria contro l'Udinese. Da allora, però, qualcosa s'è inceppato e il calciatore – complice la sfortuna – è uscito dai radar della prima squadra. Nel complesso sono 16 le presenze raccolte (comprese 2 in Coppa Italia) per un totale di 857 minuti giocati.