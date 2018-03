Vittoria di misura sul Genoa, e distacco ridotto dalla capolista Juventus. Serata da incorniciare per il Napoli di Sarri che ora saluterà molti dei suoi ragazzi impegnati nella sosta con le rispettive nazionali. Chi invece potrebbe rimanere a Castlevolturno è Marek Hamsik, uscito per infortunio nel corso del primo tempo dell'ultimo match di campionato. Un problema muscolare quello dello slovacco che potrebbe dunque essere costretto a rispondere negativamente alla convocazione del suo ct. Sarri nel frattempo attende con ansia l'esito degli esami strumentali per Hamsik, con la speranza di un recupero velocissimo.

L'infortunio di Hamsik durante Napoli-Genoa

Partito titolare in Napoli-Genoa, Hamsik è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena 20′. Un infortunio di natura muscolare ha spinto il calciatore a chiedere il cambio e a lasciare il terreno di gioco a Zielinski. "Appena ho sentito tirare, ho chiesto il cambio", queste le prime parole del perno azzurro che sarà sottoposto nelle prossime ore ad esami medici più dettagliati che permetteranno di valutare le condizioni del suo infortunio.

Le condizioni del centrocampista del Napoli

A fare chiarezza sulle condizioni del suo giocatore nel post partita di Napoli-Genoa, ci ha pensato Maurizio Sarri. Ai microfoni di Premium, l'allenatore ha dato nuove indicazioni sulla tipologia del problema accusato da Hamsik dichiarando: "Problema muscolare per lui, al flessore. Tutto dipenderà dall’entità. La sosta capita al momento giusto per lui"

Hamsik verso il forfait in nazionale

Come accaduto per lo juventino Chiellini, costretto da un infortunio muscolare a dire no alla convocazione del ct Di Biagio, anche Hamsik potrebbe essere costretto a restare ai box. Difficile pensare che il centrocampista riesca a recuperare in poche ore e partecipare alla King's Cup con la sua nazionale slovacca che dovrebbe dunque fare a meno di uno dei suoi calciatori più rappresentativi.

Napoli, quanti giocatori impegnati con le nazionali

Anche in passato Maurizio Sarri ha dimostrato di non gradire le soste per gli impegni delle nazionali. Sono diversi i calciatori azzurri che saranno costretti a lasciare il capoluogo partenopeo per vestire la casacca delle proprie rispettive. Reina (Spagna), Koulibaly (Senegal), Hysaj (Albania), Rog (Croazia), Jorginho e Insigne (con la nuova Nazionale di Di Biagio), Mertens (Belgio), e Zielinski e Milik (Polonia). Ben 9 pedine dunque, che potrebbero diventare 10 in caso di partenza anche di Hamsik