Claudio Marchisio di nuovo sotto i ferri. L'ex centrocampista della Juventus, oggi 33enne e allo Zenit, ha pubblicato su Instagram una foto che lo immortala nel letto d'ospedale dove è ricoverato per essersi sottoposto all'intervento chirurgico al ginocchio destro. Lo rivela lui stesso nel post a margine del quale scrive a se stesso e ai suoi tifosi che niente potrà fermarlo.

Far parte del gioco significa mettere in conto gli infortuni. Continuare a farne parte significa rialzarti ogni volta e dimostrarti più forte degli incidenti di percorso. Anche questa volta mi rialzerò, perché ho ancora voglia di far parte del gioco, perché il vostro affetto rende tutto più semplice e soprattutto perché, operata anche questa, le ginocchia sono finite.

Si spiegano così anche le parole utilizzate qualche giorno fa a corredo dell'immagine dei compagni di squadra dello Zenit. Frase che sembrava di difficile interpretazione e adesso trova chiarezza. "In un momento così particolare a livello personale, il sorriso che ti possono regalare i tuoi compagni di squadra è qualcosa di speciale. Questa è anche la bellezza del calcio".

Il calvario iniziato con l'infortunio nel 2016

Non è certo la prima volta che Claudio Marchisio è costretto a operarsi per un infortunio – grave – al ginocchio. Nel 2016, a causa di un contatto con Vazquez del Palermo, subì la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Provò dolore e rabbia perché quell'incidente gli costò anche la partecipazione all'Europeo con l'Italia (allora c'era Antonio Conte che era un grand estimatore del ‘principino' cresciuto nel settore giovanile della Juventus). Terminato il periodo di convalescenza e riabilitazione, la stagione 2016/2017 non fu felice e spesso condizionata dai vari problemi muscolari che pregiudicarono numero di presenze (29) e soprattutto l'impiego (quasi sempre utilizzato a gara in corso tra campionato e coppe).