L'intervento chirurgico a cui si è sottoposto Giacomo Bonaventura è perfettamente riuscito. Arrivano buone notizie dagli Usa sulle condizioni del centrocampista finito ko per un infortunio alla cartilagine del ginocchio sinistro. E' stato il Milan attraverso un breve comunicato ufficiale a fare il punto sull'operazione dell'ex atalantino, che ora dovrà affrontare un lunghissimo recupero che lo costringerà a saltare tutta la stagione, con arrivederci al 2019/2020.

Come sta Giacomo Bonaventura dopo l'intervento chirurgico per l'infortunio al ginocchio

A fare il punto sulle condizioni di Jack Bonaventura dopo l'intervento chirurgico al ginocchio a cui si è sottoposto negli Stati Uniti ci ha pensato il Milan. Questa la nota sul duttile centrocampista infortunato: "AC Milan comunica che oggi Giacomo Bonaventura è stato operato a Pittsburgh, a seguito della lesione osteocondrale del ginocchio sinistro. L'intervento di riparazione della cartilagine, eseguito dai chirurghi Volker Musahl e Freddie Fu alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscito".

Quando tornerà in campo Giacomo Bonaventura, stagione finita per il centrocampista del Milan

Tutto è andato per il meglio dunque per Giacomo Bonaventura. Una buona notizia, finalmente, per lo sfortunato centrocampista di Gennaro Gattuso. Purtroppo sono state confermate le tempistiche per il recupero, tutt'altro che brevi. Il Milan ha infatti evidenziato che: "i tempi di recupero sono stimati in 8-9 mesi". Stagione finita dunque per Jack, che dopo la lunga riabilitazione potrà concentrarsi sul ritorno in campo nella prossima annata, con buona pace del Milan che perde una pedina preziosa

Intervento Bonaventura, il post su Instagram della fidanzata

A confermare il tutto, in maniera simpatica, ci ha pensato la compagna di Giacomo Bonaventura, Federica Ziliani. Quest'ultima su Instagram ha fatto il punto sull'intervento chirurgico del calciatore e sui suoi tempi di recupero: "L'intervento è andato benissimo. Ora arriva la parte più difficile: riuscire a tenerlo fermo!! Grazie a tutti voi per l'affetto e il sostegno".

Quali sono i sostituti di Bonaventura sul calciomercato per il Milan

Con Giacomo Bonaventura fuori gioco per i prossimi mesi il Milan è costretto, anche alla luce del ko di Biglia, a tornare sul calciomercato a gennaio. Tanti i nomi caldi per le trattative di gennaio per il reparto mediano di Gennaro Gattuso, da Lobotka a Paredes, fino a Cesc Fabregas. Per lo spagnolo contatti già avviati con il Chelsea con la speranza di trovare un accordo per gennaio, in anticipo rispetto alla scadenza del contratto prevista per giugno.