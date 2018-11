Un gioiello da oltre mezzo miliardo di euro. Ecco quanto costerà ammodernare lo stadio Santiago Bernabeu di Madrid: 525 milioni di euro per trasformare la cattedrale del calcio spagnolo in un'astronave parcheggiata nel cuore di Chamartìn dotandola di un altro museo, aree dedicate allo shopping e all'accoglienza del pubblico che prescindano dall'evento sportivo, dotazioni tecnologiche che trasformeranno la ‘vecchia' struttura in un gioiello digitale. Il primo passo è stato fatto: l'assemblea dei soci ha approvato il progetto caldeggiato dal massimo dirigente dei blancos, Florentino Perez. Adesso servirà fare il secondo, ovvero formalizzare il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori con la multinazionale Legends, impresa che ha il proprio core business nell'edilizia ed è stata già al centro di altre opere realizzate con società iberiche.

Dall'Europa all'America, i templi dello sport. Il nuovo Camp Nou di Barcellona e il Wanda Metropolitano dell'Atletico, che rappresenta l'altra anima della capitale spagnola, pure sono ‘prodotti' dell'ingegno della stessa azienda che si è occupata del nuovo stadio del Tottenham (quel White Hart Lane che vedrà definitivamente la luce entro la prossima primavera) e ha lasciato il segno anche all'Etihad Stadium del Manchester City curando l'area dedicata al servizio di ospitalità. Dall'Europa agli States, gli specialisti dell'impiantistica sportiva hanno messo la firma in calce allo Yankee Stadium di New York e all'AT&T Stadium, quest'ultimo il tempio della squadra di football, i Dallas Cowboys.

Quando inizieranno i lavori? Secondo le intenzioni del Real Madrid i lavori dovrebbero partire nei primi mesi del 2019 così da rientrare anche nella tempistica fissata per raccogliere dividendi dal business plan che prevede – in seguito a queste modifiche – incassi superiori di 150 milioni rispetto all'anno scorso: da 173 a 323, una cifra considerevole che consentirebbe alla società di convincere anzitutto gli istituti di credito a finanziare il progetto e, una volta acceso il mutuo per la realizzazione dell'opera, di estinguerlo nel giro di un paio di anni.