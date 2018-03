in foto: Immagine presa dal profilo Twitter dell’Argentina (@Argentina).

È sempre una gara dal grande fascino quella che metterà di fronte Argentina e Italia all'Etihad Stadium di Manchester. Nonostante si tratti solo di un'amichevole, quando si sfidano due scuole calcistiche del genere c'è sempre grande attenzione, seppur i motivi siano en diversi. La Seleccìon sta preparando il Mondiale, cercando le soluzioni migliori da portare in Russia, mentre gli azzurri non prenderanno parte alla rassegna intercontinentale e dal divano guarderanno le altre nazioni sfidarsi per contendersi lo scettro del mondo. Jorge Sampaoli non ha nessuna intenzione di arrivare impreparato a giugno e schiererà la cavalleria pesante con Messi, Higuain e Di Maria a formare il tridente pesante. Gli altri "italiani" che dovrebbero essere in campo dall'inizio sono Biglia e Fazio.

La prova per il nuovo corso degli azzurri è subito di livello: il ct "ad interim" Gigi Di Biagio spera di ottenere la conferma sulla panchina della Nazionale italiana dopo le due amichevoli contro l'Albiceleste e l'Inghilterra ma la situazione non è affatto semplice perché la nuova Federazione sta cercando un uomo dal profilo internazionale che possa prendere in mano le sorti della rappresentativa. Intanto, secondo le ultime indiscrezioni, l'ex commissario tecnico dell'Under 21 cambierà ben poco rispetto alle precedenti uscite azzurre: le uniche "facce nuove" che si dovrebbero vedere dall'inizio sono quelle di Ogbonna, Jorginho, Pellegrini e Spinazzola.

Probabili formazioni

ARGENTINA (4-2-3-1): Caballero; Bustos, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Paredes, Biglia; Lanzini, Messi, Di Maria; Higuain. Allenatore: Sampaoli.

ITALIA (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Ogbonna, Spinazzola; Pellegrini, Jorginho, Verratti; Candreva, Immobile, Insigne. Allenatore: Di Biagio.