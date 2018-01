Il Torino ha un nuovo allenatore. Sinisa Mihajlovic è stato esonerato dopo la sconfitta subita nel derby nei quarti di finale di Coppa Italia. Il serbo non paga tanto il k.o. con la Juventus, ma l’andamento degli ultimi tre mesi, in cui i granata hanno vinto appena tre partite (due proprio in Coppa Italia). Al suo posto è stato ingaggiato Walter Mazzarri, che torna a guidare una squadra di Serie A dopo oltre tre anni. L’esperto allenatore rapidamente ha sbrigato tutte le pratiche e si è messo a lavorare con la sua nuova squadra. Sabato esordirà contro il Bologna. Bisogna capire con quale tipo di modulo giocherà adesso Mazzarri.

Ipotesi 3-5-2.

Lo schema che ha fatto le fortune di Mazzarri con Reggina, Sampdoria e Napoli è il 3-5-2, con cui è riuscito a qualificarsi in Champions League e ha vinto una Coppa Italia nel 2012, con i partenopei. Il Toro ha una rosa profonda e Mazzarri ha a disposizione i giocatori per il suo modulo classico, ma se sarà così almeno una punta dovrà essere esclusa.

Difesa a quattro con il Watford.

Lo scorso anno l’allenatore livornese ha vissuto una bella esperienza in Premier League. Inizialmente con il Watford ha giocato con il 3-5-2 in cui si è esaltato Capoue, schierato alla Hamsik. Poi è passato alla difesa a quattro e ha alternato vari moduli: 4-3-3, 4-5-1 e 4-4-2. Di sicuro il 4-3-3 sarebbe, quanto meno nel match con il Bologna, quello più facile da utilizzare considerato che Mihajlovic lo ha usato finora.

Il Torino con la difesa a 3.

Se sarà 3-5-2 dunque dovrà essere sacrificato uno tra Iago Falque e Ljajic al fianco di Belotti. Mentre se Mazzarri opterà per il 3-4-3, o il 3-4-1-2 o il 3-4-2-1 potrebbero coesistere tutti e tre gli attaccanti titolari del Torino con Ljajic e Iago ai lati del ‘Gallo’, ma con una difesa senza dubbio più coperta con tre centrali e due esterni difensivi, che potrebbero essere De Silvestri e Molinaro.

Il Torino con la difesa a 4.

Non sembra probabile la conferma della difesa a quattro per il Torino, ma un 4-4-1-1 non sarebbe da scartare a prescindere perché Iago Falque potrebbe giocare sulla fascia e Ljajic potrebbe essere schierato alle spalle di Belotti. Considerata l’attuale assenza di Ljajic si potrebbe anche considerare un classico 4-4-2 che garantirebbe copertura in difesa e darebbe spazio almeno a due punte.