Operazione ai legamenti della caviglia destra, due mesi di stop. Una brutta notizia per Kingsley Coman, che rischia anche di perdere la convocazione per il Mondiale, e per il Bayern Monaco con il calciatore francese che in seguito all'infortunio subito con l'Hertha Berlino potrebbe aver giocato l'ultima partita della stagione. E' il quotidiano sportivo L'Equipe a sollevare dubbi sul futuro dell'ex calciatore della Juventus: a Torino era giunto grazie a un blitz dei bianconeri che lo avevano sottratto a costo zero al Paris Saint-Germain, in Germania c'è andato in prestito e poi rimasto in virtù di una plusvalenza da 21 milioni di euro a tutto beneficio della ‘vecchia signora'.

L'infortunio alla caviglia, Coman sotto i ferri.

A mettere ko l'ala del Bayern era stato uno scontro di gioco molto duro: le condizioni dell'articolazione erano tali da rendere necessario l'intervento chirurgico. Operazione riuscita perfettamente e che induce all'ottimismo ma i temi ‘tecnici' necessari perché il calciatore torni pienamente a disposizione sono lunghi: 2 mesi e forse anche qualcosa in più, abbastanza da saltare la fase cruciale della stagione in Champions League. Quanto al campionato, la differenza tra i bavaresi e il resto delle squadre è tale da considerare già archiviata la Bundesliga. In Coppa, invece, perché torni a disposizione Coman dovrà attendere almeno fino alla eventuale finale, difficile (impossibile) che sia pronto prima di allora.

Le cifre della stagione fino all'infortunio.

C'è, però, ancora un cruccio per l'esterno d'attacco transalpino: il timore che il commissario tecnico dei ‘galletti', Deschamps, possa decidere di non puntare su di lui per l'avventura in Russia dando fiducia a quei calciatori che hanno giocato con maggiore continuità. A proposito di minutaggio: sono 32 le presenze stagionali di Coman per un totale di oltre 1500 minuti; 7 le reti realizzate (3 in campionato, 2 in Champions e altrettante in coppa nazionale); 8 gli assist; percentuale di precisione al passaggio molto alta, 85.9% in media. Peccato che tutto sia sia fermato sul più bello.