Proprio in chiusura, il Crystal Palace piazza un bel colpo di mercato. Il club londinese ha acquistato Michy Batshuayi, che ha disputato la prima parte della stagione al Valencia, ma che è di proprietà del Chelsea. Chiuso da Higuian (e Giroud) il belga era alla ricerca di una nuova sistemazione, si era parlato nei mesi scorsi anche di Milan e Roma, ma l’attaccante è rimasto in Premier League.

Batshuayi è un giocatore del Crystal Palace

Non riesce a trovare continuità l’attaccante classe 1993 che nel 2018 ha vestito le maglie di Borussia Dortmund e Valencia e che adesso indosserà quella del Crystal Palace con cui cercherà di ottenere la salvezza. Il presidente del club londinese Steve Parish si è detto molto soddisfatto dell’acquisto: “Michy è un giocatore che abbiamo seguito a lungo e sono felice che siamo finalmente riusciti a prenderlo. Sarà un magnifico innesto per la nostra squadra”.

La carriera di Batshuayi

Grande talento, mai completamente sbocciato il bomber belga in questa stagione ha giocato con il Valencia con cui tra Champions League, Liga e Coppa del Re ha disputato 23 partite e segnato 3 gol. Nazionale belga, ha disputato gli Europei del 2016 e i Mondiali del 2018, Batshuayi è esploso da giovane, con Standard Liegi e Marsiglia ha segnato tantissimo poi è passato al Chelsea con cui ha realizzato 19 reti in due stagione, coppe incluse, ha vinto la Premier League con Conte, ma non è mai stato un titolare. Si è comportato bene anche con il Borussia Dortmund, ma i gol segnati non gli sono bastati per guadagnarsi la conferma. La porta la vede bene, 112 gol in 290 partite una media niente male per un giocatore che ha venticinque anni. Adesso cercherà di ritrovare la porta con il Crystal Palace, squadra guidata da Hodgson, che lotta per non retrocedere, ha una buona difesa e fatica a segnare, e adesso il peso dell’attacco sarà tutto su Batshuayi.