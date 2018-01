Il Borussia Dortmund piazza un colpo di mercato. I giallo-neri hanno preso dal Basilea Manuel Akanji, difensore di ventidue anni del Basilea. Il giocatore oggi ha lasciato il ritiro spagnolo del club svizzero e subito ha preso un volo per Dortmund. Il Borussia per acquistarlo ha sborsato 21,5 milioni di euro, bonus inclusi. Una cifra enorme che permette al Basilea di effettuare una grandissima plusvalenza.

Akanji è del Borussia.

Il Borussia voleva questo ragazzo di ventidue anni e al Basilea ha offerto inizialmente 15 milioni di euro, gli svizzeri hanno risposto dicendo che ne volevano 30 di milioni. La trattativa sembrava quasi impossibile da chiudere e invece a sorpresa nella notte tra venerdì e sabato Borussia e Basilea hanno trovato l’accordo. L’accelerata c’è stata perché i giallo-neri avevano fretta di rinforzarsi in difesa. In Bundesliga il Borussia ha addirittura la decima difesa del campionato. Akjani sarà eleggibile anche in Europa League, in cui il club di Dortmund affronterà nei sedicesimi l’Atalanta. Difficilmente questo talento svizzero avrà sin da subito il posto in squadra. Perché in rosa il Borussia ha già dei difensori validi come Sokratis, Bartra, Toprak e Subotic.

Chi è l’ex Basilea Akanji.

Nella storia del campionato svizzero solo un giocatore è costato più di Akanji, Breel Embolo passato dal Basilea allo Schalke 04 per 30 milioni di euro. Akanji, che calcia preferibilmente con il destro, ha la madre svizzera e il papà nigeriano, gioca abilmente sia in una difesa a tre che a quattro. Il c.t. Petkovic recentemente lo ha fatto già esordire in nazionale e una chance Mondiale il giovane del Borussia Dortmund ce l’ha. Akjani, che ha vinto due campionati con il Basilea, fa felicissimo il suo ex club, che lo prelevò dal Winterthur per appena 700mila euro. Dunque plusvalenza eccezionale per il club svizzero.