Prima lo sfogo su Instagram, poi il rincaro della dose in un'intervista. Francesco Colonnese non ha usato mezzi termini per criticare l'Inter dopo il pareggio interno contro il Crotone. Ancora un flop dei nerazzurri che continuano a perdere terreno in classifica, con un'involuzione che non può che preoccupare i tifosi. Tra questi c'è anche l'ex difensore che ha vestito la maglia interista dal 1997 al 2000 vincendo una Coppa Uefa e conquistando un secondo posto in Serie A nel 1997/1998, nella memorabile stagione del duello con la Juve.

Colonnese, critiche pesanti all'Inter su Instagram.

Colonnese subito dopo Inter-Crotone ha postato su Instagram un'immagine della sua Inter, quella che in campo aveva campioni del calibro di Zanetti, Simeone, Djorkaeff, Zamorano e Ronaldo. Un modo di paragonare quella formazione capace di vincere la Coppa Uefa, a quella attuale di Spalletti con tanto di post pesantissimo: "Ridate l’Inter a chi ama l’Inter, a chi lotta in mezzo al campo fino alla fine, a chi crede che l’Inter sia una fede e non solo una squadra di calcio, a chi sputa sudore e sangue fino all’ultimo minuto per onorare milioni di tifosi che la seguono!!! #interforever #fcinter #fcinternazionale#amala #pazzainter #pazzainteramala#skysport"

in foto: Foto https://www.instagram.com/ciccio_colonnese/

L'ex nerazzurro attacca gli attuali giocatori dell'Inter.

Come se non bastasse, Colonnese ha rincarato poi la dose ai microfoni di Tutti Convocati, criticando giocatori e staff tecnico colpevoli di scarso impegno al contrario di un Crotone affamato e ben organizzato: "Crisi Inter? Colpa prima dei giocatori, poi di Spalletti. Devono farsi un esame di coscienza, una squadra non può avere un tracollo del genere. La sensazione ieri era che il Crotone giocasse con la bava alla bocca e l’Inter no. Al di là del gol l’Inter ieri non ha creato nulla, fatta eccezione gli ultimi minuti, dopo l’1-1. Non posso pensare che l’Inter che era prima ora sia inguardabile, l’Inter non ha vinto col Pordenone".

L'affondo su Spalletti e Brozovic.

Un'Inter "irritante" per Colonnese che ne ha anche per Spalletti incapace di riprendere le redini della squadra. Le parole più pesanti però sono per Brozovic che oltre a disputare una pessima partita si è anche arrabbiato al momento del cambio: "Ci hanno preso in giro? E’ irritante guardare l’Inter. Non c’è mutuo soccorso tra i compagni. La cosa devastante è che anche Spalletti è demoralizzato e non riesce a farsi intendere e capire. Mi fa arrabbiare anche che Brozovic fa una partita penosa, esce e si arrabbia. La società dovrebbe prendere Brozovic e dirgli ‘Giovanotto, pensi di aver fatto una bella partita? Pensi di avere avuto rispetto per la gente a San Siro?".