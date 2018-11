Una notizia scioccante giunge dalla Colombia, dove l’auto del calciatore Juan Sebastian Quintero è stata raggiunta da numerosi colpi di pistola. Il giocatore, che viaggiava con il fratello, è rimasto fortunatamente illeso. L’episodio di per sé è già gravissimo, ma la notizia della sparatoria si amplifica se si considera che domenica scorsa la squadra con cui gioca Quintero è stata eliminata dal torneo locale colombiano. E il pensiero va subito allo sfortunato Andrea Escobar, ucciso nell’estate del 1994 dopo l’eliminazione ai Mondiali della nazionale sudamericana, prodotta anche da una sua sfortunata autorete.

Spari all’auto di Quintero

Il quotidiano ‘El Pais de Calì’ ha raccontato quello che è successo a Juan Sebastian Quintero che miracolosamente ha salvato la vita. La sua vettura è stata crivellata di colpi nella tarda serata di domenica 11 novembre. A bordo c’era anche il fratello di Quintero. Il padre dei due ha raccontato quello che è successo al giornale: “Ho ricevuto una telefonata da un amico che mi ha informato di quanto successo. La polizia ha detto che si sono salvati per miracolo, il calcio non può raggiungere questi estremi”.

Rapina o motivi calcistici, perché hanno sparato a Quintero

Si è pensato subito a motivi calcistici perché il Deportivo Calì era fresco di eliminazione nel torneo locale colombiano, questa pista ovviamente è ancora valida e verrà battuta dagli inquirenti. Ma c’è anche chi sostiene che il pallone non c'entri nulla, perché c’è chi sostiene che quei colpi erano figli di una tentata una rapina.

Chi è Juan Sebastian Quintero

Ventitré anni compiuti lo scorso marzo, Quintero è un centrocampista di rottura, nella passata stagione è sbarcato in Europa, ma l’avventura con lo Sporting Gijon, nobile decaduta della Liga, non è stata fortunata, pochissime le sue presenze e rapido ritorno in patria per questo ragazzo che con la Colombia ha disputato le Olimpiadi del 2016.