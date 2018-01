Una seconda, romantica, passionale e molto social luna di miele. Wanda Nara e Mauro Icardi l'hanno trascorsa tra le Isole Maldive e gli Emirati Arabi: clima mite, acque cristalline, orizzonte sconfinato, baci al tramonto laddove il cielo e il mare si uniscono nel colorato abbraccio della sera, coccole e carezze, relax e voglia di divertirsi lontano (per una volta) dai figli, dal clamore del campionato, dal chiacchiericcio di mercato che insegue la coppia ovunque. Lui, l'attaccante finito nel mirino del Real Madrid. Lei, la consorte/agente che si prepara alla lunga estate calda delle trattative per il rinnovo del contratto all'Inter oppure per un nuovo accordo da tessere prima d'indossare la ‘camiseta blanca'. Lui sdraiato al sole come mamma lo ha fatto e un cappellino per coprire le parti intime. Lei impeccabile e provocante come sempre in bikini.

Inseparabili e ricchi, abbastanza da potersi permettere un viaggio dall'altra parte del mondo approfittando della pausa dopo il tour de force del periodo natalizio. Al rientro a casa, quando l'incantesimo di quei posti magici svanirà, si tornerà alla dura realtà degli allenamenti e del calendario che antepone ai nerazzurri la Roma nell'ennesimo scontro diretto che vale una buona fetta di Champions: la squadra di Spalletti parte col leggero vantaggio di aver vinto all'andata all'Olimpico ma il momento poco felice attraversato da entrambe induce alla massima concentrazione.

Laggiù, dondolati dal mormorio delle onde, Maurito e Wanda hanno avuto modo di distendere i nervi come testimoniato da un diario quotidiano di amorevoli effusioni e panorami mozzafiato pubblicato sui profili Instagram. "Quando siamo insieme siamo entrambi nel posto giusto. Amore della mia vita!", ha scritto la donna con un pizzico di nostalgia al rientro a Milano per quelle giornate bellissime trascorse assieme alla dolce metà, incastonate in quel mare color turchese che ha scandito la loro vacanza.

Dalle Maldive a Dubai, ultima tappa prima del ritorno a Milano. Una cena nel ristorante che si trova al 123° piano di una delle torri che svettano nell'Emirato, un brindisi, uno sguardo d'intesa, un sorriso e la classica foto hanno immortalato la coppia più social dell'Inter e del calcio italiano. E' stato tutto molto bello, costoso, sfarzoso. Peccato sia finito così presto.