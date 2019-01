Anche il calcio, come il resto della nostra vita quotidiana, è sempre più social network e i club più importanti del mondo già da qualche anno sono entrati nell'ottica anche per avere più visibilità e dare spazio al marketing di qualsiasi forma. Result Sports ha pubblicato i dati di un'indagine che tiene conto dei followers delle squadre di calcio su Twitter, Facebook e Instagram: la classifica delle squadre più seguite sui diversi social network non trova grandi stravolgimenti in vetta e vede la presenza di tre italiane nella top 20.

Inter chiude la top 20, Milan all'undicesimo posto

In questa speciale graduatoria i nerazzurri si sono piazzati al 20° posto con 17.357.035 followers totali, preceduti da Tottenham (19.7095.883), Fenerbahce (21.010.112), Al-Ahly (21.088.382), Flamengo (21.718.461) e Corinthians (21.901.620). Al quindicesimo posto troviamo l'Atletico Madrid con 26.167.880 followers tra tutti i social e davanti ai colchoneros ci sono Galatasaray (28.420.870), Borussia Dortmund (28.449.103) e Milan (44.419.893). I rossoneri sono finiti fuori dalla top 10 ma hanno un grande vantaggio sulle inseguitrici e in caso di risultati positivi l'entusiasmo tornerà a circondare il club di via Aldo Rossi.

Dominio Real Madrid, effetto CR7 per la Juventus

Non vi erano dubbi su quale fosse la squadra più seguita del mondo: il Real Madrid guida questa speciale classifica con 242 milioni di follower totali (109 milioni Facebook, 67 Instagram, 50 Twitter, 4 YouTube, 3 Sinaweibo e più di 7 gli altri) precedendo Barcellona e Manchester United che si attestano, rispettivamente, a 240 e 137 milioni. Ai piedi del podio Chelsea (90 milioni) e Bayern Monaco (79) chiudono la top 5. Importante balzo in avanti della Juventus grazie all'effetto Cristiano Ronaldo: i bianconeri superano Paris Saint-Germain (66) e Liverpool (67) e si piazzano all'ottavo posto con 69 milioni di di followers.