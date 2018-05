Lo studio di Kpmg ‘The European Elite 2018’, che ha calcolato le valutazioni aziendali dei club calcistici, ha rivelato che dopo la Juventus la squadra che vale di più è il Napoli. La società del presidente De Laurentiis con un valore di 518 milioni di euro, si è portata al 17esimo posto della classifica e precede Roma, Inter e Milan. Al comando c’è il Manchester United. La Juventus occupa il nono posto e vale 1 miliardo e 302 milioni di euro.

Il Napoli ha avuto un aumento eccezionale per via degli utili del 2016-2017, che sono cresciuti sia per il bilancio in attivo che per la grande plusvalenza di Higuain. L’incremento nell’ultimo anno è stato del 27%. Il valore della Juventus è salito in modo impressionante negli ultimi anni, nella stagione scorsa del 7%. Il dominio dei bianconeri è netto perché il club bianconero vale quasi il triplo delle più dirette inseguitrici e cioè Napoli, Milan, Inter e Roma, tra le migliori 32 c’è anche la Lazio che però è lontanissima dai vertici.

La Premier League la fa da padrone in questa classifica con ben cinque squadre che precedono la Juventus, la prima delle italiane. I ricchi contratti televisivi fanno volare le squadre inglesi. Il Manchester United lo scorso anno senza Champions ha avuto un incremento del 5%. Alle spalle dei Red Devils c’è il Real Madrid.

La società di revisione e consulenza per stilare questa classifica ha tenuto in considerazione una serie di fattori, gli stessi che servono agli investitori che vogliono comprare una squadra di calcio. Kpmg ha utilizzato il metodo dei multipli del fatturato, personalizzando il moltiplicatore in modo da pesare correttamente le caratteristiche delle squadre considerando il potenziale sportivo, l’impatto diritti tv, la popolarità, la profittabilità e l’eventuale proprietà dello stadio. Sommandoli tutti si crea l’enterprise value.