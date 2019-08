Ho sempre stimato Nadia per le sue battaglie e per le sue lotte. Perché come le scrivevo spesso, affrontava ogni volta temi complicati e scomodi. Perché iniziava e terminava ogni servizio con il sorriso, quasi a volerci rassicurare tutti quanti. Ma nel mezzo non ce n’era per nessuno. Ero certo avresti affrontato la malattia con la stessa grinta e la stessa determinazione. La stessa che sono sicuro sarà d’esempio per moltissime persone. Questo vuol dire saper fare la differenza, questo vuol dire essere speciali. Mi mancherai davvero #nadiatoffa

A post shared by Claudio Marchisio (@marchisiocla8) on Aug 13, 2019 at 2:09am PDT