Da Piatek che si riprende la vetta solitaria della classifica marcatori alla continuità di Ciro Immobile che aggancia Cristiano Ronado al secondo posto, ai primati personali già battuti da Milik e Benassi. Dai ‘soliti’ ultratrentenni Quagliarella, Caputo e Mandzukic alla prima tripletta di Duvan Zapata, fino al ritorno al gol di Simeone dopo un lunghissimo digiuno e alla rete da “record” di Saponara ecco quali sono le curiosità più importanti riguardo ai bomber di questa quindicesima giornata della Serie A 2018/2019.

Nuovo scatto per Piatek. Doppio aggancio per Immobile: presi CR7 e… Puccinelli

Non è servita a portare i tre punti alla sua Lazio, ma la rete realizzata su calcio di rigore da Ciro Immobile nel match contro la Sampdoria gli ha consentito un doppio aggancio: quello al secondo posto della classifica marcatori allo juventino Cristiano Ronaldo, a secco in questo turno di campionato, e quello alla bandiera biancoceleste, recordman di presenze con la maglia dei capitolini, Aldo Puccinelli al sesto posto della graduatoria all time dei bomber laziali a quota 78 centri. Gol da dischetto importantissimo anche per il genoano Krzysztof Piatek che con la rete del momentaneo uno a uno siglata alla Spal si riprende la vetta solitaria della classifica staccando quindi nuovamente sia il cinque volte Pallone d’Oro che l’ultimo capocannoniere (in coabitazione con Mauro Icardi) della Serie A.

Gli ultratrentenni ancora alla riscossa: Caputo tra i big, Quaglia fa cinquina, tra CR7 e Icardi sorride Mandzu

Giornata, quest’ultima, che ha visto ancora una volta come grandi protagonisti i bomber ultratrentenni. Dal 31enne Francesco Caputo dell’Empoli che contro il Bologna ha realizzato il suo ottavo sigillo in questo campionato al 32enne Mario Mandzukic che con il settimo centro stagionale ha deciso il derby d’Italia tra Juventus e Inter nel quale sono rimasti invece a secco i due cannonieri più attesi, ossia Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi, fino ad arrivare al 35enne della Sampdoria Fabio Quagliarella che con la rete alla Lazio ha stabilito un nuovo primato personale avendo segnato in ognuna delle ultime cinque partite di campionato cui ha preso parte.

Milik e Benassi in evidenza, il Cholito mette fine al suo digiuno da gol

Giornata di record personali battuti per i bomber del quindicesimo turno. Con la doppietta rifilata al Frosinone infatti il centravanti polacco del Napoli, Arkadiusz Milik, oltre a diventare il calciatore con il miglior rapporto gol fatti/minuti giocati (una rete ogni 104’ in campo) di questo campionato e raggiunto in classifica marcatori i compagni di reparto Dries Mertens e Lorenzo Insigne a quota sette segnature, ha già superato il suo massimo bottino di gol realizzati in Serie A in una singola stagione. Stessa sorte per il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi che con il sigillo messo a referto nel rocambolesco 3-3 sul campo del Sassuolo ha portato a sei i centri in questo torneo (il suo precedente record, fatto nella stagione 2016/2017 in maglia Torino e poi eguagliato in Viola nella passata annata, era di cinque marcature). Partita quella del Mapei Stadium che ha visto anche il ritorno al gol di Giovanni Simeone che ha messo così fine ad un lunghissimo digiuno che durava addirittura da 876’.

Saponara oltre la ‘zona Cesarini’, Zapata alla prima tripletta

Quattordicesimo turno che ha visto tra i marcatori anche il sampdoriano Riccardo Saponara e l’atalantino Duvan Zapata che con le loro reti hanno in qualche modo scritto una piccola pagina di storia della Serie A. Con il suo gol che ha permesso alla Sampdoria di acciuffare in extremis il pareggio in casa della Lazio siglato al 98’48’’, il trequartista blucerchiato ha realizzato la rete più tardiva del massimo campionato italiano degli ultimi 15 anni. Il centravanti colombiano dell’Atalanta invece nel match esterno contro l’Udinese si è iscritto al club dei calciatori che possono vantare nel proprio curriculum una tripletta in Serie A essendo quella rifilata ai friulani la prima della sua carriera in Italia.

La classifica marcatori dopo la 15a giornata della Serie A 2018/2019

11 – Piatek (Genoa)

10 – Ronaldo (Juventus); Immobile (Lazio).

8 – Caputo (Empoli); Icardi (Inter); Quagliarella (Sampdoria).

7 – Mandzukic (Juventus); Insigne (Napoli); Mertens (Napoli); Milik (Napoli).

6 – Pavoletti (Cagliari); Benassi (Fiorentina); Defrel (Sampdoria); De Paul (Udinese).

5 – Zapata (Atalanta); Higuaín (Milan); El Shaarawy (Roma); Gervinho (Parma); Belotti (Torino); Petagna (Spal).

4 – Gomez (Atalanta); Santander (Bologna); Stepinski (Chievo); Suso (Milan); Inglese (Parma); Kolarov (Roma); Babacar (Sassuolo); Boateng (Sassuolo).

3 – Rigoni (Atalanta); Ilicic (Atalanta); Mancini (Atalanta); Pedro (Cagliari); Simeone (Fiorentina); Veretout (Fiorentina); Ciano (Frosinone); Kouame (Genoa); Keita (Inter); Parolo (Lazio); Bonaventura (Milan); Cutrone (Milan); Kessié (Milan); Zielinski (Napoli); Ferrari (Sassuolo); Antenucci (Spal); Kurtic (Spal); Baselli (Torino); Lasagna (Udinese).

Autogol: Masiello (Atalanta – 1); Bradaric (Cagliari – 1); Giaccherini (Chievo – 1); Bani (Chievo – 1); Capezzi (Empoli – 1); Silvestre (Empoli – 1); Lafont (Fiorentina – 1); Biraschi (Genoa – 1); Spolli (Genoa – 1); Skriniar (Inter – 1); Badelj (Lazio – 1); Wallace (Lazio – 1); Romagnoli (Milan – 1); Gagliolo (Parma – 1).