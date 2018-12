in foto: Fabio Quagliarella della Samp ancora in gol, a quota 11 in classifica marcatori

Chi sarà il capocannoniere al termine del girone di andata? Il Boxing Day di Santo Stefano (18sima giornata) e il turno in calendario il 29 dicembre porteranno il campionato al giro di boa. La Juventus è già campione d'inverno, a chi andrà invece lo scettro dei bomber? Al momento in vetta alla classifica marcatori di Serie A 2018/2019 c'è l'attaccante del Genoa, Piatek, seguito da Cristiano Ronaldo (12) decisivo a Bergamo per il pareggio della Juventus.

Riflettori puntati anche Fabio Quagliarella e Duvan Zapata. Il primo ha segnato una rete stupenda di tacco, festeggiando così nella maniera migliore il rinnovo del contratto annunciato nel giorno di Natale e salendo a quota 11 reti; il secondo s'è rivelato cecchino implacabile contro i bianconeri e grazie alla doppietta adesso è a 9 centri.

La crisi del Pipita. Continua invece la crisi del gol di Gonzalo Higuain, a secco anche con il Frosinone: le difficoltà del Pipita vanno di pari passo a quelle del Milan (non segna da 4 turni), scivolato fuori dalla zona Champions e scavalcato al quinto posto dalla Sampdoria.

