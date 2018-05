Lorenzo Insigne come rendimento vale Cristiano Ronaldo? A dirlo è il CIES Football Observatory: l'osservatorio calcistico internazionale ha pubblicato la classifica dei giocatori con il miglior rendimento nei cinque principali campionati d'Europa nella stagione 2017/2018. In testa a questa speciale graduatoria c'è il solito Lionel Messi, con un punteggio di 92.12, davanti a David Silva (91.69) e Paulo Dybala (91.37). Ci sono sei giocatori del Manchester City nella top 10 (Aguero, Otamendi, Fernandinho, De Bruyne e Sterling oltre a Silva) e proprio all'ultimo gradino dei primi dieci c'è Robert Lewandowski (89.61), il primo giocatore della Bundesliga in graduatoria. Edinson Cavani è l'uomo con il miglior rendimento (88.14) della Ligue 1 ma è soltanto 21°. Per posizione, i calciatori meglio classificati sono Marc-André ter Stegen per i portieri, Nicolás Otamendi per i difensori, David Silva per i centrocampisti e Lionel Messi per gli attaccanti.

Insigne come CR7?

Se il primo calciatore della Serie A in classifica è Dybala, il primo italiano è Jorginho Frello che si è piazzato al 14° posto alle spalle ma meglio di lui ha fatto Kalidou Koulibaly che ha chiuso ai piedi della top 10 con un punteggio di 89.17. Secondo il CIES nella stagione 2017/2018 Lorenzo Insigne ha avuto un rendimento equivalente a quello di Cristiano Ronaldo: i due hanno chiuso sul punteggio di 88.58. Nella top 20, a rappresentare la Serie A, sono presenti cinque calciatori del Napoli e due della Juventus: oltre ai già citati sono stati inseriti Marek Hamsik e Raul Albiol per gli azzurri e Miralem Pjanic per i bianconeri. In classifica anche Ciro Immobile (29°), Giorgio Chiellini (42°), Dries Mertens (51°), Allan (53°), Edin Dzeko (57°) e Josip Ilicic (59°).

Torneo più rappresentato? La Premier League

La Premier League è il torneo più rappresentato nelle prime 100 posizioni con 30 calciatori mentre a livello di club è il Bayern Monaco ad essere il più presente con 11 uomini in classifica. In totale sono 26 le squadre che hanno almeno un rappresentate nella top 100 e i calciatori più giovani sono Kylian Mbappé del PSG, Houssem Aouar dell'Olympique Lione., Malcom Filipe del Bordeaux, Tanguy Ndombélé dell'Olympique Lione, Davinson Sánchez del Tottenham e Leroy Sané del Manchester City.