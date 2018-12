Chi è riuscito ad aumentare maggiormente il proprio cartellino e quindi il valore di mercato? Una domanda la cui risposta è arrivata dal CIES, osservatorio tra i più plausibili sul mondo del calcio, che ha stilato una particolare Top20 non senza qualche sorpresa.

Tra i tanti nomi di chi si è comportato al meglio tra campionato e coppe anche uno spicchio di Serie A, rappresentata da Joao Cancelo ex Inter e oggi alla Juventus, e soprattutto dalla squadra nerazzurra che conferma così la bontà del mercato estivo con la presenza di ben tre giocatori che si sono rivalutati per un importo complessivo di +67 milioni.

Il podio dei più rivalutati

Jadon Sancho, incremento di oltre 78 milioni di euro: esterno inglese classe 2000 del Borussia Dortmund, neo stella nascente del calcio internazionale. Pagato al City 8 milioni solamente nell'estate del 2017, oggi vale 10 mila volte di più, anche grazie all'ingresso in pianta stabile nella Nazionale inglese.

Joao Cancelo, esterno juventino, 24enne portoghese prelevato in estate dall'Inter che era impossibilitata per questioni di Fair Play al riscatto. I bianconeri lo hanno pagato poco più di 27 milioni per riscattarlo definitivamente e oggi ne vale almeno 75: +48 milioni

Andrew Robertson è il terzo sul podio in questa speciale classifica: 24enne di origini scozzesi che gioca stabilmente nel Liverpool di Klopp prossimo avversario del Napoli in Champions League aumentando il proprio cartellino da 48 a 84 (+44 milioni) milioni di euro in poco più di tre mesi

La TopTen

Poco fuori dal podio c'è Richarlison, brasiliano dell'Everton con un incremento di 31 milioni (da 45 a 76), davanti a Thilo Kherer, difensore tedesco del Psg che vanta un incremento da +30 milioni. Poi, Bernardo Silva del Manchester City (+29 milioni, da 99 a 128 milioni), Sadio Manè del Liverpool (+29, da 95 a 125 milioni di euro), Aymeric Laporte, difensore del City (+29, da 74 a 103 milioni), Trent Alexander-Arnold del Liverpool (+26, da 84 a 109 milioni), Kyliam Mbappè del Psg (+25, da 191 a 2016 milioni).

Tanta Inter nella Top20

Fuori dalla Top Ten ecco tutti gli altri giocatori in grado di incrementare considerevolmente il proprio valore di mercato: Milan Skriniar, Inter (+25, da 45 a 70 milioni), Angel Di Maria, Psg (+24, da 22 a 46 milioni), Luke Shaw del Manchester United (+24, da 10 a 34 milioni), Josè Gayà, Valencia (+23, da 19 a 42 milioni), Tanguy Ndombèlè (+22, da 45 a 67 milioni), Matteo Politano, Inter (+21, da 28 a 49 milioni), Marcelo Brozovic, Inter (+21, da 24 a 45 milioni), Callum Wilson, Bournemouth (+20, da 13 a 33 milioni), Ben Chilwell del Leicester (+20, da 18 a 38 milioni), Fabian Ruiz del Napoli (+20, da 41 a 61 milioni).