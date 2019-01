Ciro Ferrara, ex leggendario difensore di Napoli e Juventus, si è raccontato a ‘Verissimo’, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Non ha parlato molto della sua carriera, ma si è soffermato soprattutto su alcuni aspetti privati e sul suo splendido rapporto d’amicizia con Diego Armando Maradona, con cui ha giocato per sette stagioni.

I problemi di salute di Ferrara, da giovane sulla sedia a rotelle

500 partite in Serie A, la Champions League vinta con la Juventus, con cui ha giocato per undici anni e vinto un mare di trofei. Con il Napoli ha vinto due storici scudetti, e pure una Coppa Uefa, segnò un gol nella finale con lo Stoccarda. Ma quando era giovanissimo Ferrara visse dei momenti durissimi. A ‘Verissimo’ l’allenatore ha raccontato di quando per via di una malattia, la sindrome di Osgood-Schlatter, finì, a quattordici anni sulla sedia a rotelle: “Ho sofferto di una malattia, durante la fase di sviluppo, che mi ha portato su una sedia a rotelle per un mese, ma questo non mi ha mai fatto mollare il calcio”.

La famiglia di Ferrara e il rapporto con i figli

L’ex calciatore ha parlato con grande trasporto dei suoi genitori: “Hanno fatto 56 anni di matrimonio, è una cosa bellissima. Hanno cresciuto quattro figli, tre maschi e una femmina”, poi ha parlato dei suoi tre figli:

Ho avuto Benedetta quando avevo 23 anni, ero giovanissimo. Lavoravo molto e per questo non ho vissuto molto la loro infanzia. È stato un percorso fatto con tutto l’amore. Con Paolo c’è grande sintonia. Sta facendo un bel percorso lavorativo, sento che ha bisogno di un supporto. Sembrava volesse fare il calciatore, ma si è concentrato sugli studi e ha già tre lauree. Il piccolo, invece, è il tremendo, ha 17 anni e mi prende in giro quando qualcuno scrive qualcosa di poco carino su di me?

La grande amicizia con Diego Armando Maradona

Non poteva non parlare del grande amico Maradona, un genio del calcio, il mito assoluto che un giovane Ciro conosce nel 1984. I due vivono assieme momenti memorabili e tutt’ora sono sempre legatissimi. Ferrara ha voluto ricordare due episodi in particolare: