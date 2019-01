Donne, pallone e tv. Un tridente che ha spesso trovato vita e vitalità sui rotocalchi rosa o nel mondo del gossip perché le bellezze patinate e gli assi del pallone sono da sempre andati d'amore e d'accordo, soprattutto quando di mezzo c'è un obiettivo. Storie vere o presunte, flirt occasionali o relazioni serie e durature, tutte prima o poi sono finite sulle prime pagine e da una decina d'anni su qualsiasi social si rispetti.

Ma c'è un collante particolare che lega tutto ciò una trasmissione che da sempre ospita tra i propri protagonisti donne con un passato legato al calcio. Sono tante, belle, famose. A volte si è trattato di un semplice flirt, altre volte di storie durature con matrimoni e figli a seguito. Tra tutte, ne abbiamo scelte cinque che hanno avuto un legame con calcio ‘diretto'. Partendo, dalla presentatrice dell' "Isola dei Famosi", Alessia Marcuzzi.

Alessio Marcuzzi e Simone Inzaghi

La bionda e statuaria presentatrice, che è tornata di nuovo al timone del reality Mediaset può vantare una storia d’amore importante con l’ex calciatore e attuale allenatore della Lazio. Una relazione lunga e duratura che negli anni ha portato alla nascita di Tommaso.

Francesca Cipriani e Rami

Tra le protagoniste del reality c'è anche la bionda maggiorata Francesca Cipriani, la show girl che in passato, dichiarò di essere stata con un giocatore del Milan, Rami. Senza sapere però che fosse ancora fidanzato. Furono dichiarazioni che fecero molto discutere perchè la Cipriani e Adil Rami sarebbero stati insieme proprio quando il difensore francese del Milan era già fidanzato con Sidonie Biemont.

Belen Rodriguez e Borriello

Ovviamente, non poteva mancare la sempre presente Belen Rodriguez reginetta indiscussa del gossip e dei flirt famosi. La sexy soubrette argentina, quando arrivò in Italia nel 2008 era ancora sconosciuta, ma aveva conquistato il mondo con i suoi mini bikini sfoggiati sull’Isola e soprattutto per essere la fidanzata di Marco Borriello, in una love story che durò per diversi anni.

Paola Caruso e Evra

Anche Paola Caruso è stata una protagonista dell’Isola dei Famosi, nell’edizione del 2016 ed è stata protagonista di un’inaspettata telenovela d’amore con l’ex juventino Patrick Evra. Una love story proibita durante la quale il calciatore francese avrebbe infatti avuto gravi problemi familiari.

Cecilia Capriotti e Quagliarella

Anche Cecilia Capriotti è legata al calcio e all'"Isola dei Famosi". Il filo conduttore con il pallone è Fabio Quagliarella. La naufraga ha vissuto una rovente love story proprio con il numero 27 dei blucerchiati, prima che finisse male. Nell’estate 2012 l’attaccante napoletano la tradì provando a conquistare anche le bella Roberta Morise.