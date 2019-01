La sessione invernale di calciomercato si è chiusa alle 20 senza botti o colpi a sorpresa dell'ultima ora. Eccezion fatta per il Milan, che ha messo a bilancio 70 milioni per Piatek e Paquetà, tutte le big non hanno effettuato movimenti particolari. Piccoli aggiustamenti – come nel caso della Juventus che ha preso Caceres in difesa – oppure qualche cessione necessaria per dare spazio a chi finora ha giocato poco – è il caso di Rog passato dal Napoli al Siviglia -. Per il resto, il mese di gennaio è servito a ordire la trama per fine stagione, perché in estate (a giudicare dai primi segnali) le trattative saranno scoppiettanti.

Qualche esempio? Eccoli: la Juventus ha già preso Aaron Ramsey e bloccato anche il difensore del Genoa Romero. L’uruguayano Godin dell’Atletico Madrid è pronto è passare all'Inter da svincolato mentre è praticamente chiusa l'operazione per Rodrigo De Paul dell’Udinese. Il Napoli ha già un accordo per lo spagnolo Fornals del Villarreal e ha messo nel mirino Lozano.

Cinque giovani e una sorpresa che infiammeranno il mercato

Chi può essere la sorpresa? Duvan Zapata dell'Atalanta è l'osservato speciale per il trend di rendimento che lo ha posto all'attenzione dei club: contende lo scettro dei cannonieri di Serie A a CR7 e Quagliarella, ha castigato la Juventus in Coppa Italia, appare cresciuto tatticamente e rigenerato da Gasperini. Dal colombiano ai talenti azzurri sui quali resta vigile anche il commissario tecnico della Nazionale, Mancini. Chi sono? I nomi che vanno per la maggiore sono emersi in queste settimane: da Nicolò Barella fino a Federico Chiesa, non c'è dubbio che saranno loro a occupare la scena. Quanto valgono? Non meno di 30 milioni… ecco chi sono.