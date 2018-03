C’è una strana euforia intorno all'Italia che si è da poco riunita a Coverciano e giocherà le prossime due amichevoli contro Argentina e Inghilterra. Forse in Italia dobbiamo davvero toccare il fondo per ritornare a interessarci di qualcosa a cui invece dobbiamo tenere sempre come il benessere del nostro calcio e della Nazionale in particolare. Bene che ci sia questo clima da primo giorno di scuola e tutti siamo ansiosi di capire se un nuovo ciclo è possibile, anche se inizia con un Di Biagio che non dovrebbe restare (ma mai dire mai, ci potrebbe essere la svolta).

Di sicuro già da queste prime due amichevoli bisogna invertire una tendenza e risolvere cinque nodi strategici per potersi mostrare al mondo con una faccia migliore e sicuramente più moderna rispetto a come siamo scesi in campo nell’ultima parte della gestione Ventura.