Sono passati diversi anni, ma in molti se lo ricordano ancora abbracciato a Barbara Berlusconi nella notte dell'ultimo scudetto rossonero targato Massimiliano Allegri. Da quel giorno sono però cambiate molte cose: il Milan non ha più vinto un tricolore, la figlia dell'ex presidente ha avuto il suo quarto figlio e lui non segna più in Italia, bensì in Cina. Dopo un inizio difficile a causa dell'ambientamento, Alexandre Pato è comunque diventato uno dei protagonisti principali della Chinese Super League grazie anche alle sue 21 reti segnate con il Tianjin Quanjian: l'ultima delle quali, festeggiata in un modo davvero particolare.

Il coro dei tifosi

Da qualche settimana a questa parte, l'ex attaccante del Milan pare abbia perso la testa per Dilraba Dilmurat: giovane attrice cinese, conosciuta col nome di Dirileba. Un'infatuazione che il "Papero" non ha mai tenuto nascosto e che ha confermato anche in occasione del match della Champions League asiatica contro i sudcoreani del Jeonbuk. Il corteggiamento del brasiliano alla splendida ragazza, è ormai diventato di pubblico dominio tanto che i tifosi del Tianjin dopo il gol del 4 a 2 di Pato, si sono divertiti ad intonare il nome della ragazza per festeggiare il loro giocatore.

Il poster di Dirileba

Al termine della partita, qualcuno si è anche fatto promotore di un'iniziativa particolare. Un tifoso ha infatti regalato al brasiliano un poster raffigurante il suo volto e quello della giovane attrice, che sembra voler imitare la classica esultanza di Pato dopo ogni suo gol. Sorpreso ma non imbarazzato dal gentile omaggio, con quel cartellone l'ex milanista è andato in giro per il campo raccogliendo gli applausi divertiti del suo pubblico, prima di ammettere ai giornalisti la sua cotta per la 25enne star della televisione cinese.