Quale sarà il futuro di Jasper Cillessen? Il portiere olandese destinato all'addio al Barcellona nella prossima sessione di calciomercato, non si trasferirà in Italia. Il classe 1989 che nelle scorse settimane aveva aperto ad un possibile approdo alla Juventus, dovrebbe invece trasferirsi in terra portoghese. L'estremo difensore della nazionale oranje, secondo le ultime notizie sulle trattative, ha un accordo di massima con il Benfica che ora dovrà trattare con il Barça per concretizzare l'operazione.

Niente Juventus per Cillessen, c'è il Benfica nelle ultime notizie di calciomercato

Jasper Cillessen vuole giocare con maggiore continuità e a tal proposito ha chiesto al Barcellona la cessione, nonostante un contratto fino al 2021. Nelle scorse settimane le sue dichiarazioni sulla possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo, avevano fatto pensare ad un possibile futuro alla Juventus, pronto a giocarsi il posto con Szczesny alla luce di una possibile cessione di Mattia Perin. E invece a quanto pare il futuro dell'estremo difensore olandese non sarà in Italia, ma in Portogallo. Il Benfica secondo quanto appreso da Goal.com fa sul serio per l'ex Ajax, titolare tra i pali della nazionale allenata da Koeman.

Benfica, le cifre della trattativa con il Barcellona per Cillessen

Le ultime notizie di calciomercato raccontano infatti di un accordo di massima raggiunto tra Jasper Cillessen e il prestigioso club portoghese pronto ad affidargli un ruolo da titolare alla luce della sua esperienza. Una situazione che rappresenta un vantaggio per le "aquile" lusitane che ora potranno sedersi al tavolo delle trattative con il Barcellona forti della disponibilità al trasferimento del ragazzo. Le parti però dovranno trovare l'addio sulle cifre dell'affare: i catalani per il portiere acquistato dall'Ajax per circa 15 milioni, ne chiedono 25. Una cifra considerata troppo alta dal Benfica pronto a spingersi fino a 15. La sensazione è che le parti troveranno un accordo, e Cillessen potrà iniziare una nuova avventura in Portogallo