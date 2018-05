A poche settimane dalla chiusura ufficiale della stagione e dal via della Coppa del Mondo in Russia, il Cies ha stilato una classifica relativa ai cinque maggiori campionati europei per quanto riguarda il valore medio dei giocatori in rosa. Specializzato in statistiche e analisi sul calcio, il centro di osservatorio con sede a Neuchatel in Svizzera è arrivato a compilare questa speciale graduatoria prendendo in esame i cinque maggiori campionati europei, partendo dalla Premier League inglese dove il Manchester City è risultato il club con il valore maggiore: 62,9 milioni di euro.

Un dato sorprendente fino ad un certo punto, visto che ben sette calciatori dei Citizens sono oltre i cento milioni di euro di valore: Kevin de Bruyne, Leroy Sané, Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Ederson, Bernardo Silva e Sergio Aguero.

Le squadre italiane

Dietro alla formazione di Pep Guardiola, figurano invece il Barcellona con 55,3 e il Tottenham con 51,3 milioni, che precedono il Liverpool, finalista di Champions, quarto con 43,6 milioni. Per trovare invece l'altra squadra che scenderà in campo a Kiev, il Real Madrid di Zinedine Zidane, bisogna però scendere fino alla decima posizione. Subito dopo il club di Florentino Perez, preceduto anche dal Paris Saint-Germain ecco la prima squadra italiana: la Juventus.

Il club piemontese ha infatti un valore medio dei giocatori in rosa di 30,7 milioni di euro, e precede di solo 1,4 mln il Napoli di Aurelio De Laurentiis: fermo a 29,3. Per quanto riguarda le altre società del nostro campionato, la Roma è dodicesima e con 25,9 milioni di valore medio (davanti addirittura al Bayern Monaco), mentre risultano molto staccate le due milanesi Milan (17,9) e Inter (17) e l'altra società della Capitale: la Lazio (14,2).