Chi sono i centrocampisti più forti in Europa ad oggi? Gli esperti del Cies Football Observatory hanno stilato una classifica con una top 20 seguendo ciascun centrocampista negli ultimi sei mesi e attribuendogli un valore da 1 a 100 in ogni partita. Dalla media è venuta fuori una classifica senza grandissime sorprese ma che vede fuori dai migliori cinque calciatori di club spagnoli: David Silva primeggia davanti al suo compagno Fernandinho e Marco Verratti. Napoli presente con i suoi "titolarissimi" mentre la Juventus c'è Miralem Pjanic in questa speciale classifica. Si nota l'assenza di un calciatore come Luka Modric e la presenza di calciatori del Barcellona solo nella parte finale della graduatoria. La squadra azzurra piazza tre uomini in questo speciale studio come Barcellona, Manchester City e Marsiglia: niente male. Il CIES ha stilato la classifica dei 20 centrocampisti d'Europa visionando negli ultimi sei mesi i protagonisti ed attribuendo in ogni partita ad ognuno di loro un valore da 1 a 100.

La classifica CIES: Silva primo, poi Fernandinho e Verratti.

Al primo posto, come già anticipato, c'è David Silva del Manchester City, con 92.6 punti, seguito da Fernandinho, con 91.3 punti, e da Marco Verratti con 90.3 punti. Al quarto posto c'è un altro calciatore del Manchester City, ovvero il belga Kevin De Bruyne (89.2) che ha preceduto il bianconero Miralem Pjanic (88.9). Al sesto posto è presente un altro rappresentante della Serie A ed è il napoletano Jorginho (88.4), che precede Toni Kroos (87.8) del Real Madrid, Adrien Rabiot del PSG (87.3 punti) e un altro azzurro come Marek Hamsik, che si è fermato a 87.1 punti.

In decima piazza c'è Arturo Vidal, con 87 punti, che precede il compagno di squadra James Rodriguez (86.7 punti). Al 12° posto il primo centrocampista del Barcellona, ovvero Sergio Busquets con 86.6 punti; che precede il compagno Ivan Rakitic con 86.1 punti. Alle loro spalle si piazza Julian Draxler con 86 punti, che è davanti a Payet del Marsiglia (85.9) e a Luiz Gustavo (85.7 punti). Un altro calciatore del Napoli al 17mo posto, dove troviamo il brasiliano Allan (85.4 punti) davanti a Thauvin del Marsiglia (84.9 punti). Penultima piazza per Coutinho, appena passato al Barcellona, con 84.8 punti mentre all'ultimo posto c'è Fekir del Lione con 84.6 punti.

Italia ben rappresentata: Napoli top e Pjanic per la Juve.

La Serie A, nonostante venga sempre bistrattata, è presente con quattro calciatori in questa classifica che rispecchiano un po' il duello emozionante a cui stanno dando vita il Napoli e la Juventus per la vittoria dello scudetto: per gli azzurri sono stati valutati, in ordine di graduatoria, Jorginho, Hamsik e Allan mentre per i bianconeri c'è Mire Pjanic, cervello della squadra di Allegri che è stato piazzato nella top 5.