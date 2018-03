Hugo Lloris (portiere), Kalidou Koulibaly (difensore centrale), Mário Rui (terzino), Toni Kroos (centrocampista difensivo), Christian Eriksen (centrocampista box-to-box), Lionel Messi (attaccante esterno) e Cristiano Ronaldo (attaccante). Sono questi i 7 calciatori migliori degli ultimi tre mesi dei primi 5 campionati d'Europa. Questi nomi sono usciti dall'esclusivo lavoro sviluppato dal CIES Football Observatory, che lavora spesso su questi tipi di statistiche e di numeri, tracciando il profilo dei giocatori. Solo i calciatori che hanno giocato almeno 45 minuti in otto partite di campionato sono inclusi nelle classifiche.

La metodologia del CIES Football Observatory tiene conto delle prestazioni dei giocatori in sei diverse situazioni di gioco: area di rigore, recupero e distribuzione della palla, possesso, creazione di gioco e possibilità di tiro. Oltre alla questione personale e tecnica sono stati presi in considerazione, come fattore di ponderazione, i risultati ottenuti dai club nelle partite in cui i giocatori sono stati schierati per almeno 45 minuti.

Lloris meglio di Alisson e Areola

Tra i portieri dei migliori campionati del Vecchio Continente quello che ha avuto più continuità è stato Hugo Lloris del Tottenham che ha preceduto Alisson Becker della Roma e Alphonse Areola del PSG. Tra i migliori cinque c'è anche Pepe Reina del Napoli, preceduto da Ederson Moraes del Manchester City.

Napoli comanda in difesa: KK e Mario Rui i migliori

La retroguardia è targata Napoli: Kalidou Koulibaly e Mario Rui hanno battuto la concorrenza di illustri concorrenti e sono stati eletti "miglior centrale" e "miglior terzino". Il senegalese ha staccato clienti del calibro di Davinson Sanchez del Tottenham, Otamendi del Manchester City e Thiago Silva del PSG mentre il portoghese, vera sorpresa della graduatoria, ha prevalso su Carvajal del Real Madrid, Walker del City e Jordi Alba del Barcellona. Altri tre rappresentanti della Serie A sono finiti nella top 10 dei centrali difensivi: si tratta di Raul Albiol al quinto posto, Giorgio Chiellini al ottavo e Mehdi Benatia al nono.

Mediana tra Real e Spurs: Kroos e Eriksen

Così come accaduto per la difesa anche il centrocampo è stato diviso in due categorie: quelli difensivi e quelli che fanno da raccordo con gli attaccanti. Per la prima categoria il trionfatore è stato, per distacco, Toni Kroos del Real Madrid davanti a Dembele del Tottenham, Rakitic del Barcellona, Zambo dell'OM e Biglia del Milan. Per quanto riguarda i cosiddetti centrocampisti "box-to-box" Christian Eriksen del Tottenham ha battuto in volata Hamsik del Napoli con Gundogan del Manchester City, Draxler del PSG e Oxlade-Chamberlain del Liverpool.

In attacco non c'è scampo: CR7 e Messi sempre al top

Per la categoria "attaccante esterno" Lionel Messi è riuscito a oscurare uno come Mohamed Salah ma la notizia non c'è: l'argentino sta continuando a trascinare il Barcellona con una forza e una costanza incredibile. Alle spalle della Pulce e della punta esterna del Liverpool ci sono Calhanoglu e Suso del Milan, Heung-Min Son del Tottenham. Nella top 10 anche Under della Roma e José Maria Callejon del Napoli. Infine, non poteva mancare lui Cristiano Ronaldo, vincitore assoluto del graduatoria "attaccante" davanti a Higuain della Juventus e Kane del Tottenham. A rappresentare la Serie A nei migliori 10 in questa categoria ci sono Mertens del Napoli e Ilicic dell'Atalanta.