Quali sono i calciatori che hanno giocato più minuti nei cinque campionati d'Europa negli ultimi cinque anni? Questa è la domanda a cui ha risposto uno dei resoconti settimanali del CIES Football Observatory. Questo istituto ha pubblicato questa relazione che riporta i nomi dei calciatori, portieri e uomini di movimento, che hanno raccolto più minuti dal 2014 a oggi. A comandare le rispettive classifiche ci sono Samir Handanović dell'Inter e César Azpilicueta del Chelsea.

Il difensore spagnolo dei Blues ha collezionato 16099 minuti in 182 gare davanti a Kamil Glik, ex capitano del Torino oggi al Monaco; e Danilo, calciatore del Bologna con un passato all'Udinese. A rappresentare la Serie A ci sono, oltre ai due calciatori già citati, al sesto posto c'è José Maria Callejon del Napoli (15129 in 189 gare); al 12° Francesco Acerbi, difensore della Lazio con precedenti al Sassuolo (14738 in 164); al 14° Marco Parolo, centrocampista della Lazio prima al Parma (14691 in 171); e al 19° Leonardo Bonucci, calciatore della Juve con una breve parentesi al Milan (14510 in 167). Chiude la top 20 Nemanja Matic del Manchester United.

Solo cinque attaccanti figurano nella top 25: Lionel Messi, Jose Callejon, Romelu Lukaku, Luis Suarez e Antoine Griezmann. I giocatori più fedeli sono quelli della Bundesliga, dove ci sono meno partite in quanto prendono parte al torneo solo 18 squadre: si tratta di Daniel Baier (13.477 minuti con l'Augsburg) e Oliver Baumann (15.210 minuti tra Friburgo e Hoffenheim).

I numeri dei portieri

Samir Handanovic comanda questa classifica con 17010 minuti in 189 partite giocate davanti a Anthony Lopes dell'OL e Andrea Consigli, oggi al Sassuolo. Solo dieci portieri nella top 25 sono rimasti a difesa della stessa porta negli ultimi cinque anni: come esempio abbiamo Joe Hart che ha giocato per quattro diverse squadre dei big 5 in questo periodo (Manchester City, Torino, West Ham e Burnley) e Lukasz Fabianski, che ha militato sempre in Premier ma con 3 squadre differenti (Arsenal, Swansea e West Ham).