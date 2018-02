Harry Kane ha fatto cadere l'inviolabilità dell'Allianz Stadium e della Juventus. La rete che ha permesso al Tottenham di accorciare le distanze ha spezzato l'incantesimo d'inizio match (l'uno-due piazzato dal Pipita), restituito fiducia e soprattutto rimesso in discussione la sfida. E' stato allora che gli Spurs hanno ritrovato verve, dinamismo tattico, trame di gioco costruite sull'asse Eriksen-Alli. Nessuno fino a martedì sera era riuscito nell'impresa di costringere Buffon – non esente da colpe in occasione del 2-2 – oppure Szczęsny a chinare il capo per raccogliere la palla dal sacco. Nelle ultime 16 partite i bianconeri s'erano imposti per compattezza difensiva, solidità ritrovata, capacità di serrare le fila e poi ripartire in contropiede. L'attaccante inglese, che ha superato Buffon in uscita con una finta di corpo e una falcata poderosa, ha interrotto la striscia di gare condotte nel bunker: 1 solo gol subito e 15 ‘clean sheet'.

Chi è stato l'ultimo calciatore a violare i pali dell'Allianz Stadium? C'è stato qualcuno che lo ha fatto prima di Kane e del Tottenham. E' italiano, ha 24 anni, fino a qualche mese indossava la maglia di una neo-promossa, adesso gioca in B (ma solo in prestito) ed è stato già messo sotto contratto da un club che contende lo scudetto alla Juventus… Dovrebbe essere facile capire chi è: Amato Ciciretti, fu lui che il 5 novembre scorso (oltre 3 mesi fa) colpì a freddo i bianconeri su punizione. Finì 2-1 per la vecchia signora con l'ex sannita che, con quella parabola a effetto, divenne lo spauracchio di una giornata sofferta.

L'unico a trafiggere la Juventus prima di Kane era stato l'ex di turno Martin Caceres. Il difensore uruguaiano aveva segnato la rete del vantaggio durante la gara di campionato che risale allo scorso 30 dicembre. E' stata quella l'ultima marcatura incassata dalla formazione di Allegri che al ‘Bentegodi' reagì allo svantaggio calando un tris di reti. L'ultima fino al guizzo dell'inglese in Champions: 2 mesi d'imbattibilità franati sotto i colpi dei londinesi che, superato lo smarrimento dei primi minuti, hanno macinato gioco e tenuto il pallino delle operazioni.