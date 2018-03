Il calciomercato è già iniziato, anche se non ufficialmente. Il Milan è una delle società più attive e sta cercando di rinforzare la squadra per la prossima stagione con giocatori naturalmente forti e affidabili. I primi colpi di Mirabelli saranno effettuati a parametro zero. Un obiettivo dichiarato dei rossoneri è rappresentato dal portiere del Napoli Pepe Reina, che sembra sempre più vicino al club milanese, pronto a fargli firmare un contratto biennale. Reina potrebbe essere il vice di Donnarumma, ma potrebbe anche diventare titolare se il diciannovenne numero uno del Milan dovesse andare via la prossima estate.

Il Milan informerà il Napoli

Dunque la trattativa tra il Milan e Reina avanza. Al numero uno che compirà trentasei anni nel mese di agosto è stato proposto un contratto fino al 2020. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’ nei prossimi giorni il Milan avviserà la società di De Laurentiis e di fatto chiederà l’ok per trattare ufficialmente con il portiere spagnolo, che ha il contratto in scadenza a giugno.

Perché il Milan può già trattare con Reina

Pepe Reina, che è alla quarta stagione con il Napoli, ha il contratto in scadenza a giugno. Il regolamento prevede che tutti i calciatori che hanno il contratto in scadenza, dal 1° febbraio dello stesso anno, dunque a cinque mesi dalla scadenza naturale, possono trattare e anche firmare il contratto con un’altra squadra. Dunque Reina, come Emre Can, Wilshere o Fellaini tutti liberi gratis a giugno, senza problemi potrebbe mettere tutto nero su bianco anche oggi con il Milan, che quindi tecnicamente non sarebbe nemmeno obbligato a informare il Napoli. Dunque quello dei rossoneri sarebbe un gesto di cortesia nei confronti di una società che si sta giocando lo scudetto.

Chi potrebbe sostituire Reina al Napoli

Lo spagnolo dunque sarà un giocatore del Milan, si vedrà se sarà il titolare o l’alternativa di Donnarumma. Il Napoli invece dovrà cercare un portiere. Da tempo si parla di Bernd Leno, titolare del Bayer Leverkusen. Ma non può escludersi il nome di Mattia Perin, cresciuto moltissimo in questa stagione. Nell’elenco ci sono anche il nome di Meret della Spal e del giovane svedese Dahlberg.